Tunisie: L'ASG rétropédale - En dents de scie

Après trois premiers matches de bonne facture, les coéquipiers de Hosni Guezmir se sont enlisés dans une série de faux pas inquiétants.

Ça fait cinq matches que la Zliza de Gabès n'a pas connu le goût de la victoire. Quatre défaites contre l'ESS, l'ESZ, le CAB et la JSO et un match nul face au CSS. Quel gâchis énorme après trois premiers matches dont les résultats étaient prometteurs avec deux nuls contre l'EST et l'OB et un succès face au CAB ! Quatorzième avec 6 points, le Carrelage n'est pas dans une situation confortable et l'entraîneur, Tarak Jarraya, est loin d'être satisfait de ce recul des résultats de son équipe.

Cinq matches sans succès, c'est trop et ça commence à devenir alarmant. Les statistiques ne trompent pas et témoignent bien qu'avec 9 buts encaissés contre un seul but marqué lors de cette longue série noire il y a bien malaise aussi bien au niveau défensif qu'offensif.

J'ai tablé sur les huit premiers matches pour bien roder le groupe et rattraper notre retard immense sur le plan physique et pour un meilleur peaufinage des automatismes en vue de dégager un bon socle d'équipe et un onze stable avec des changements ciblés de temps à autre dans la composition de l'équipe, selon le schéma approprié à la valeur de l'adversaire et selon l'objectif recherché.

Mais ça n'a pas donné des résultats et je suis toujours obligé de tenter de nouveaux trucs et de tester d'autres formules pour stabiliser autant le onze de départ que le système de jeu. Si ça continue ainsi jusqu'à la fin de la phase aller, ça ne va pas nous aider», a-t-il précisé.

Fin de match sur les rotules...

C'est surtout en seconde mi-temps que l'on a constaté qu'il y a une baisse de régime de toute l'équipe due, sans aucun doute, à un relâchement physique plus que mental. Contre la JSO, le but égalisateur de Hosni Guezmir, un buteur qui retrouve la forme et qui a beaucoup manqué dans certains matches, n'a pas relancé l'équipe et ne lui a pas donné des ailes pour mieux contrôler le débat et marquer le deuxième but ou sauvegarder au pire des cas le partage des points qui aurait été une bonne performance loin des bases.

Bien au contraire, les Gabésiens ont encaissé dans les dix dernières minutes un but assassin qui a fait revenir l'équipe d'El Omrane de très loin.

«C'était navrant de rentrer avec zéro point alors que nous semblions tenir un match nul», s'insurge Tarak Jarraya. Cela a tenu à peu de chose, à un petit détail. Il va falloir mettre fin à ces matches en dents de scie, avec de bonnes premières mi-temps et des fins de rencontres sur les rotules où le résultat bascule à nos dépens. J'espère que c'est juste une affaire de temps».