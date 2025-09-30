Afrique: Expatriés - Come-back payant de Skhiri

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

Production d'ensemble satisfaisante de la sentinelle de Francfort.

Lors de la 5e journée de Bundesliga, l'Eintracht Francfort a battu le Borussia Mönchengladbach (6-4). La sentinelle des Aigles, Elyes Skhiri, de retour dans le onze de départ, a réalisé une bonne performance, après avoir été sollicité tout au long de la rencontre. Il a disputé 90 minutes de jeu, touché 67 ballons touchés avec 90 % de passes réussies (53 sur 59). Skhiri n'a commis qu'une faute, perdu 7 ballons et remporté ses 3 duels aériens.

Talbi s'offre le scalp de l'ASM

Lors de la 6e journée de championnat de France, Lorient s'est imposé à domicile face à Monaco (3-1).

Le défenseur central des Merlus, Montasser Talbi, a été titulaire tout au long du match et a réalisé une performance remarquable. Il a disputé 90 minutes de jeu, effectué 7 dégagements, avec 47 ballons touchés et 95 % de passes réussies (38 sur 40). Il a aussi remporté tous les duels au sol et un duel aérien.

Tounekti accroché

Lors de la 6e journée de la Premiership écossaise, le Celtic a fait match nul (0-0) contre Hibernian.

L'ailier de Celtic, Sébastian Tounekti, a été titulaire jusqu'à la 74e minute, avant d'être remplacé. Il a réalisé une performance d'ensemble assez satisfaisante. Il a effectué 2 tirs non cadrés, touché 61 ballons et réussi 85 % des passes (41 sur 48).

Chouchane buteur

Lors de la 8e journée de la Ligue 3 française, Dijon a battu Concarneau (3-0). Sami Chouchane était titulaire jusqu'à la 86e minute, avant d'être remplacé. Il a réalisé une belle performance et a inscrit le troisième but de son équipe.

Elloumi tranche en faveur de la Tunisie

Rayan Elloumi, Tunisien né au Canada, va porter le maillot flanqué de l'étoile et du croissant. A 18 ans, l'attaquant évoluant chez les Whitecaps de Vancouver a donc choisi la Tunisie.

