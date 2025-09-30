Afrique: Expatriés - Come-back payant de Skhiri

Production d'ensemble satisfaisante de la sentinelle de Francfort.

Lors de la 5e journée de Bundesliga, l'Eintracht Francfort a battu le Borussia Mönchengladbach (6-4). La sentinelle des Aigles, Elyes Skhiri, de retour dans le onze de départ, a réalisé une bonne performance, après avoir été sollicité tout au long de la rencontre. Il a disputé 90 minutes de jeu, touché 67 ballons touchés avec 90 % de passes réussies (53 sur 59). Skhiri n'a commis qu'une faute, perdu 7 ballons et remporté ses 3 duels aériens.

Talbi s'offre le scalp de l'ASM

Lors de la 6e journée de championnat de France, Lorient s'est imposé à domicile face à Monaco (3-1).

Le défenseur central des Merlus, Montasser Talbi, a été titulaire tout au long du match et a réalisé une performance remarquable. Il a disputé 90 minutes de jeu, effectué 7 dégagements, avec 47 ballons touchés et 95 % de passes réussies (38 sur 40). Il a aussi remporté tous les duels au sol et un duel aérien.

Tounekti accroché

Lors de la 6e journée de la Premiership écossaise, le Celtic a fait match nul (0-0) contre Hibernian.

L'ailier de Celtic, Sébastian Tounekti, a été titulaire jusqu'à la 74e minute, avant d'être remplacé. Il a réalisé une performance d'ensemble assez satisfaisante. Il a effectué 2 tirs non cadrés, touché 61 ballons et réussi 85 % des passes (41 sur 48).

Chouchane buteur

Lors de la 8e journée de la Ligue 3 française, Dijon a battu Concarneau (3-0). Sami Chouchane était titulaire jusqu'à la 86e minute, avant d'être remplacé. Il a réalisé une belle performance et a inscrit le troisième but de son équipe.

Elloumi tranche en faveur de la Tunisie

Rayan Elloumi, Tunisien né au Canada, va porter le maillot flanqué de l'étoile et du croissant. A 18 ans, l'attaquant évoluant chez les Whitecaps de Vancouver a donc choisi la Tunisie.