Afrique: Tennis - Championnat d'Afrique des moins de 14 ans à Monastir - Cinq médailles tunisiennes

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Trois consécrations et deux médailles d'argent, c'est le bilan tunisien, encourageant du reste, au championnat d'Afrique des moins de 14 ans qui s'est tenu à Monastir. Selima Ben Dhia en simple, Laïth Ben Naceur en simple, et le duo Malak Gaâmoun et Emna Mathlouthi en double ont glané l'or, alors que la même Malak Gaâmoun et le duo Sara Hadouk et Syrine Turki ont remporté l'argent. Gagner est si important pour les jeunes joueurs tunisiens surtout que, ces dernières années, le niveau des performances dans les catégories des jeunes était faible.

Il y a un terrible vide générationnel qui a fait que la relève est pratiquement inexistante. Ces jeunes qui gagnent représentent alors des projets de joueurs confirmés demain s'ils sont bien entretenus et bien accompagnés vers une carrière professionnelle.

Ce championnat d'Afrique est un bon indice d'un changement dans les sélections des jeunes. Il faudra juste continuer l'effort. A signaler la présence de Ons Jabeur dans la cérémonie de clôture de ces championnats. Une présence que les jeunes lauréats n'oublieront jamais.

