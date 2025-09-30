Tunisie: Basket - Éliminatoires de la Coupe du Monde première fenêtre au pays - Excellente opportunité

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

La première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde se tiendra en Tunisie du 27 au 30 novembre prochain. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Tunisienne de Basketball qui se voit accorder par la Fédération Internationale de Basketball (Fiba) l'honneur d'accueillir la première fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde Fiba, qui se dérouleront au Qatar en 2027.

Cette mission est bonne à prendre. Elle permet, progressivement, aux sports tunisiens de revenir sur scène et surtout incite les responsables de l'infrastructure à remettre à niveau leurs installations.

En tout état de cause, le nouveau bureau fédéral avait besoin de cet objectif pour se rapprocher des organes décisionnels et instaurer des liens de travail. La Fédération a relevé, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, que cette décision «constitue une reconnaissance de la compétence organisationnelle de la Tunisie et confirme la position de notre pays comme destination sportive de premier plan aux niveaux continental et international».

L'équipe nationale tunisienne participera à la première phase des éliminatoires dans le groupe C aux côtés du Nigeria, du Rwanda et de la Guinée. Elle se voit contrainte d'accélérer la réalisation des chantiers ouverts par le bureau démis, dont le principal et le plus important, si les objectifs n'ont pas changé, le renforcement du «cinq» tunisien.

Besoin de renforts

L'arrivée du nouveau-ancien coach Adel Tlatli pourrait bouleverser ce programme il est vrai, mais au vu du dernier tournoi disputé, l'équipe tunisienne a effectivement besoin de renforts. Tlatli a-t-il une autre idée de la question ? Mais au vu des choix qui sont offerts par les effectifs déployés au niveau des jeunes, il faudra du temps pour hisser ces éléments au stade supérieur.

D'où l'exploitation du relationnel de Salah Mejri qui pourrait jouer un rôle important avec les relations qu'il possède. Autre question importante, le lieu à choisir pour le déroulement de cette fenêtre. Radès privera le public du spectacle et l'équipe nationale de ses supporters. Le problème des moyens de locomotion pour ceux qui ne sont pas motorisés demeure en effet entier.

Nabeul, Hammamet, Sousse, El Gorjani et pourquoi pas le Palais des sports d'El Menzah devraient être mis à contribution.

