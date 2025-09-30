Afrique: PayPal investit 100 millions de dollars dans le commerce électronique au Moyen-Orient et le continent

PayPal Holdings Inc. a annoncé un investissement de 100 millions de dollars au Moyen-Orient et en Afrique pour développer le commerce numérique et soutenir les entrepreneurs.

PayPal Holdings Inc. a déclaré qu'il allait investir 100 millions de dollars au Moyen-Orient et en Afrique pour développer le commerce numérique et soutenir les entrepreneurs.

Le financement sera déployé par le biais de participations minoritaires, d'acquisitions, d'investissements de PayPal Ventures et de déploiements technologiques, a indiqué la société dans un communiqué. Cette décision fait suite au lancement en avril du premier centre régional de PayPal à Dubaï, dont l'objectif est de permettre aux entreprises de toutes tailles d'accéder aux paiements mondiaux, aux outils de sécurité et aux marchés transfrontaliers.

PayPal Ventures a déjà soutenu des startups telles que Tabby, Paymob et Stitch dans la région. Ce nouvel engagement permettra d'approfondir cette activité et d'élargir le rôle de l'entreprise dans l'élaboration d'écosystèmes de commerce numérique.

Alex Chriss, PDG de PayPal, a déclaré que l'investissement était destiné à aider les entrepreneurs locaux à se développer et à connecter davantage de consommateurs aux services numériques. PayPal a ajouté qu'il visait à étendre sa présence dans l'une des régions où la croissance du commerce électronique est la plus rapide.

Points clés à retenir

L'engagement de 100 millions de dollars de PayPal souligne la concurrence mondiale croissante pour l'influence dans l'économie numérique du Moyen-Orient et de l'Afrique. Ces régions combinent des populations jeunes et mobiles avec une demande de commerce électronique en croissance rapide, mais sont confrontées aux défis d'une infrastructure fragmentée et de consommateurs sous-bancarisés. Des entreprises mondiales telles que Mastercard, Visa et Stripe ont déjà accéléré leurs investissements dans les écosystèmes de paiement et de fintech en Afrique et dans le Golfe.

Le centre de PayPal à Dubaï, associé à de nouveaux capitaux, lui permet de capter la croissance régionale en intégrant sa technologie dans les entreprises locales tout en renforçant les liens avec les marchés mondiaux. Les résultats obtenus avec des startups telles que Tabby en Arabie saoudite, Paymob en Égypte et Stitch en Afrique du Sud montrent que PayPal s'attache à développer l'innovation en matière de paiement, tant au niveau des consommateurs que des commerçants. En combinant l'investissement en capital-risque avec des acquisitions directes et le déploiement d'infrastructures, PayPal signale une stratégie à long terme visant à s'imposer comme un acteur clé de la prochaine vague d'inclusion financière numérique.