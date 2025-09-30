Egypte: Avanz Capital Egypt rejoint le fonds II d'Algebra Ventures dans le cadre d'une opération historique

Avanz Capital Egypt a rejoint le deuxième fonds de 100 millions de dollars d'Algebra Ventures en tant qu'associé commanditaire par le biais d'une transaction secondaire réalisée via sa branche d'investissement direct, Avanz Manara.

Avanz Capital Egypt a rejoint le deuxième fonds de 100 millions de dollars d'Algebra Ventures en tant qu'associé commanditaire dans le cadre d'une transaction secondaire réalisée par l'intermédiaire de sa branche d'investissement direct, Avanz Manara. Cette opération est l'une des premières transactions secondaires de commanditaires sur le marché égyptien du capital-risque.

Le directeur général d'Avanz, Haytham Wagih, a déclaré que ce mouvement reflète à la fois la confiance dans l'écosystème des startups égyptiennes et l'alignement avec la stratégie de la société visant à soutenir la croissance entrepreneuriale localement et à travers l'Afrique. Algebra Ventures, fondée en 2016, est la principale société de capital-risque égyptienne axée sur la technologie et a soutenu certaines des startups les plus importantes du pays.

Tarek Assaad, associé gérant d'Algebra, a déclaré que l'entrée d'Avanz en tant que LP renforce la capacité du fonds à soutenir les fondateurs tout en soulignant la maturité croissante de l'écosystème local de capital-risque.

Points clés à retenir

L'opération Avanz-Algebra illustre l'évolution de l'écosystème du capital-risque en Égypte avec l'introduction de transactions secondaires, une structure plus courante sur les marchés matures. Les investissements secondaires fournissent des liquidités aux premiers investisseurs tout en apportant de nouveaux capitaux pour soutenir les fonds dans les phases ultérieures de déploiement. Les pressions macroéconomiques et la volatilité des devises ayant mis à mal les startups égyptiennes ces dernières années, la capacité d'attirer des acteurs institutionnels à long terme comme Avanz est un signe de résilience de l'écosystème.

Pour Algebra Ventures, qui a levé le Fonds II en 2022, le partenariat renforce sa puissance de feu à un moment où l'accès au capital de croissance est essentiel pour l'expansion des startups. Pour Avanz, l'opération renforce l'exposition aux fondateurs égyptiens les plus prometteurs tout en créant un précédent pour d'autres investisseurs institutionnels qui s'engageront par le biais de structures de capital innovantes. Cette évolution pourrait accélérer l'approfondissement du paysage du capital-risque en Égypte et soutenir une croissance technologique africaine plus large.