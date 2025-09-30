Angola: Les entreprises appelées à investir dans le tourisme à Mungo

Mungo — L'administrateur de la municipalité de Mungo (province de Huambo), João Kalupeteka Chieva, a invité ce lundi les entreprises nationales et étrangères à investir dans la région, notamment dans le secteur du tourisme, afin de créer des emplois et de valoriser les ressources locales.

Dans des déclarations à l'ANGOP en marge de l'Expo-Huambo, qui s'est déroulé du 25 au 28 septembre et réunit 257 entreprises nationales et étrangères, il a plaidé pour la construction d'infrastructures hôtelières capables d'accueillir les touristes.

Il a indiqué que de nombreux visiteurs finissent par séjourner à Bailundo et dans la ville de Huambo en raison de l'absence de réseau hôtelier à Mungo.

João Kalupeteka Chieva a ajouté que la ville a besoin d'au moins deux ou trois hôtels et d'autres services complémentaires pour stimuler le tourisme.

Il a précisé que la municipalité accueille chaque année des touristes et des chercheurs intéressés par le faucon kobez, le sanctuaire d'hippopotames et les peintures rupestres de Caninguili, ainsi que par les ressources en eau, la faune et la flore qui peuvent contribuer à la diversification de l'économie.

Il a rappelé que cette année, Mungo avait accueilli des randonneurs de diverses nationalités, dont des Hongrois, des Espagnols, des Sud-Africains, des Belges, des Britanniques et des Zambiens, ainsi que les ambassadeurs du Royaume-Uni et de Belgique, qui ont passé plusieurs jours dans la région à observer le Faucon kobez.

L'administrateur a réaffirmé son engagement à renforcer la préservation du site, qui accueille cet oiseau migrateur de Budapest entre février et avril, ainsi que le sanctuaire des hippopotames et les peintures rupestres de Caninguili, afin de consolider le potentiel touristique de la région.

Il a noté que la commune de Cambuengo, située à 30 kilomètres du siège municipal, qui produit 100 tonnes de haricots par an, attire des acheteurs de plusieurs provinces d'Angola, de la République démocratique du Congo (RDC) et de Zambie, qui manquent également d'hébergement.

La municipalité de Mungo s'étend sur cinq mille quatre cents kilomètres carrés et compte une population estimée à 158 000 habitants, dont une majorité de paysans, répartis entre le siège municipal et la commune de Cambuengo.