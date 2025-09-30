Angola: Un nationaliste souligne le rôle de la LAASP dans l'affirmation du pays

Luanda — L'écrivain Boaventura Cardoso a souligné, ce lundi à Luanda, le rôle historique de la Ligue africaine d'amitié et de solidarité avec les peuples (LAASP) dans la lutte pour l'indépendance de l'Angola et l'affirmation du nationalisme.

Boaventura Cardoso a salué le rôle de LAASP peu après avoir reçu la médaille décernée à cette institution lors de la 6e cérémonie nationale de décoration tenue dans le cadre du cinquantenaire de l'Indéoendance nationale.

S'adressant à la presse, Boaventura Cardoso a souligné la contribution de cette institution, fondée en 1937 sous la présidence de l'écrivain António de Assis Júnior, qui réunissait certains des intellectuels les plus éminents de l'époque.

« La Ligue africaine est l'un des bastions du nationalisme angolais. Elle a rassemblé la crème des intellectuels angolais », a-t-il déclaré, rappelant également le rôle de groupes artistiques tels que le groupe Gon, les Núcleos do Ritmo et la Garda, qui, par la culture, ont renforcé la résistance politique au colonialisme.

Pour Boaventura Cardoso, la reconnaissance accordée à la Ligue africaine lors des célébrations du cinquantième anniversaire de l'indépendance de l'Angola « revêt une profonde signification historique » et réaffirme l'importance de l'organisation dans la consolidation du nationalisme angolais.

La Ligue africaine d'amitié et de solidarité avec les peuples était une organisation panafricaniste fondée au milieu du XXe siècle dans le but de promouvoir la solidarité internationale, de soutenir les mouvements de libération et de défendre l'autodétermination et la souveraineté des peuples.

LAASP a joué un rôle fondamental en apportant un soutien politique, diplomatique et moral aux mouvements d'indépendance, en renforçant les liens entre les peuples africains et en contribuant à accélérer la fin du colonialisme en Afrique.