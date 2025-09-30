Angola: Le Président visite l'exposition photographique d'Agostinho Neto

Luanda — Le Chef de l'État, João Lourenço, a visité ce lundi l'exposition photographique retraçant la vie et l'oeuvre du premier Président angolais, António Agostinho Neto, dans le cadre de la 6e cérémonie de décoration marquant le 50e anniversaire de l'Indépendance national.

Cette cérémonie, inscrite au programme officiel du cinquantenaire de l'Indépendance nationale, est consacrée à la reconnaissance du premier Chef d'État angolais, António Agostinho Neto.

Accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, dans l'exposition photographique, le Chef de l'État s'est rappelé des différentes facettes et moments de la vie d'Agostinho Neto, notamment son arrivée à Luanda en février 1975.

Agostinho Neto est rentré à Luanda le 4 février 1975 et a rassemblé environ 300 000 personnes, un événement considéré comme la plus grande manifestation populaire de l'histoire de l'Angola.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'exposition présente, entre autres, Agostinho Neto accompagné de Fidel de Castro (Cuba), Sékou Touré (Guinée Conakry) et Amílcar Cabral (Cap-Vert) en mars 1976, sa visite aux malades de Santo Antão (Cap-Vert en 1962) et la remise d'un doctorat honorifique par l'Université de Lagos (Nigéria) en janvier 1978.

Carrière

Né à Icolo e Bengo le 17 septembre 1922 et décédé à Moscou en septembre 1979, Agostinho Neto était médecin, écrivain et homme politique, une figure marquante du pays au XXe siècle.

Président du MPLA, il devint en 1975 le premier Président de l'Angola jusqu'en 1979.

En 1975-1976, il reçut le prix Lénine de la paix.

Agostinho Neto fut arrêté à Praia (Cap-Vert) le 17 octobre 1961, puis transféré à la prison d'Aljube à Lisbonne, au Portugal.

Sous de fortes pressions internes et externes, les autorités fascistes furent contraintes de libérer Neto en 1962, lui permettant ainsi de résider au Portugal.

Cependant, peu après sa sortie de prison, en juillet 1962, il quitta clandestinement le Portugal avec sa femme et ses jeunes enfants et arriva à Léopoldville (Kinshasa), où le MPLA avait son siège à l'étranger.

En décembre de la même année, il fut élu président du MPLA lors de la Conférence nationale du mouvement.

En 1970, il reçut le Prix Lotus de la Conférence des écrivains afro-asiatiques.

Avec la « Révolution des OEillets » au Portugal et le renversement du régime fasciste de Salazar, poursuivi par Marcelo Caetano, le 25 avril 1974, le MPLA considéra que les conditions minimales nécessaires, tant internes qu'externes, étaient réunies pour signer un accord de cessez-le-feu avec le gouvernement portugais, accord qui fut finalement conclu en octobre de la même année.