Congo-Kinshasa: Grand écran - Avant-première de « Muganga » à Kinshasa

À l'affiche au Centre Culturel Boboto, le 5 octobre à 16h00, le tout nouveau film mettant en lumière l'admirable travail du réputé chirurgien gynécologue congolais, Denis Mukwege, est inspiré de son livre Panzi, co-écrit avec le Dr Guy-Bernard Cadière.

Organisée par le réseau citoyen Pona Congo, la projection de « Muganga, celui qui soigne » au Centre culturel Boboto se fera en présence du Dr Denis Mukwege. Une belle occasion offerte aux Kinois de découvrir la réalisation de Marie-Hélène Roux sortie, il y a moins d'une semaine, le 24 septembre. Les cinéphiles désireux d'y prendre part sont tenus de procéder à une réservation préalable par mail à l'adresse ponacongo1885@gmail.com ou contacter le numéro téléphonique +243 896 373 108. Sur l'affiche d'annonce se lit l'obligation de suivre la procédure : « Réservation indispensable ».

Soutenu notamment par Angelina Jolie, « Muganga » est un drame de 105 minutes en français, lingala et swahili, le troisième sur le dur quotidien de Panzi. Le rôle du Dr Denis Mukwege est campé par Isaach de Bankolé, acteur d'origine ivoirienne dont la notoriété a été établie dans « Black Mic-Mac » (1986) et que l'on revoit dans « Black Panther ». Pour incarner au mieux le personnage du chirurgien congolais, il a appris le swahili et a passé du temps dans le milieu hospitalier. Le médecin belge Guy-Bernard Cadière, lui, est interprété par Vincent Macaigne, acteur français tenu pour une figure incontournable du cinéma contemporain.

Soulignons que « Muganga », mot swahili traduit en français par « Celui qui soigne », est inspiré de Panzi, ouvrage commun des Drs Denis Mukwege et Guy-Bernard Cadière paru aux Éditions du Moment? en 2014. Panzi est à la fois le nom de l'hôpital et de la fondation créés à Bukavu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, par le médecin congolais, gynécologue de formation. Il est le directeur de cet hôpital où son savoir-faire de chirurgien s'est aiguisé au point de développer une chirurgie réparatrice de pointe, assurant la reconstruction des organes génitaux des femmes victimes de viols et mutilations. Cette expertise, qui s'est muée en vocation dans le contexte des conflits incessants de la région où le viol est utilisé comme arme de guerre, lui a valu de recevoir plusieurs prix humanitaires parmi lesquels le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. Militant pour la paix, il n'a de cesse de plaider au niveau des instances internationales à ce sujet, notamment à la 80e Assemblée générale des Nations unies tenue ce mois, à New York.

87 000 victimes soignées depuis 1999

De son côté, spécialisé dans le système digestif, le Belge Guy-Bernard Cadière passe pour le meilleur chirurgien gastrique contemporain dans le monde. Pionnier de la chirurgie laparoscopique, suite à sa rencontre avec le Dr Mukwege en Belgique depuis 2012, il se rend régulièrement à Panzi pour exercer à ses côtés.

A la création de l'hôpital, en 1999, le Dr Denis Mukwege pensait fonder une maternité pour contrer la mortalité maternelle et contribuer ainsi à une meilleure santé maternelle dans sa contrée. Mais il fait face à une première victime de viol et de mutilation qu'il doit opérer sans savoir que cela deviendrait son lot quotidien. Et depuis, c'est l'horreur qui s'ensuit et cela n'en finit pas. Les atrocités se multiplient et à chaque fois les cas sont toujours plus difficiles. Les équipes de Panzi (L'hôpital et la fondation) ont, depuis 1999, été emmenées à apporter leurs soins à plus de 87 000 victimes de violences sexuelles.