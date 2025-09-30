Congo-Brazzaville: Hommage - Serge Mombouli commandeur à titre posthume

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a décerné à titre posthume le grade de commandeur dans l'ordre national de la paix à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo aux Etats-Unis d'Amérique, Serge Mombouli. Ce dernier a été inhumé le 29 septembre au cimetière du centre-ville de Brazzaville après avoir reçu des hommages de la Nation au Palais des congrès.

Pour les loyaux services rendus à la Nation, Serge Mombouli a été décoré par le chef de l'Etat. « M. Serge Mombouli, au nom de la République, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national de la paix », a déclaré Denis Sassou N'Guesso avant de déposer la gerbe de fleurs au pied de la chapelle ardente érigée pour la circonstance au Palais des congrès.

Ambassadeur du Congo à Washington depuis le 31 juillet 2001, Serge Mombouli est décédé le 5 septembre dernier aux Etats-Unis à l'âge de 66 ans. Fils d'un diplomate, il est né en 1959 à Pointe-Noire. Titulaire d'un diplôme en droit des affaires, obtenu au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, Serge Mombouli est un expert en négociation commerciale. Il a démarré sa carrière professionnelle dans la compagnie aérienne panafricaine Air Afrique avant de s'installer aux Etats-Unis à la fin des années 1990 et de devenir un businessman.

Avant sa nomination officielle, il a oeuvré de 1997 à 2001 au renforcement des relations diplomatiques entre les Etats-Unis et le Congo, jouant un rôle central dans la promotion de la coopération en matière de gouvernance, de développement international et d'investissement étranger. Il fut pendant cette période vice-président du groupe AWE à Houston, et vice-président des opérations internationales et de développement de projets au sein de Transworld consortium corporation à Houston, au Texas.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, dans l'oraison funèbre, a rappelé qu'en plus d'un quart de siècle comme chef de mission diplomatique, Serge Mombouli est un homme de transaction et de tractation dont le rapport à l'argent était dénoué de tout complexe. Il fut chargé d'affaires par intérim aux Etats-Unis de 1997 à 2001. « En 1997, au sortir de la tragédie qui avait endeuillé notre peuple, Serge Mombouli s'engage aux côtés des Forces politiques nouvelles qui accompagnent le président de la République dans l'oeuvre combien difficile de reconstruction du pays et de réconciliation nationale. Ses nombreux contacts dans les cercles diplomatiques, ses capacités de négociateur et son efficacité à obtenir opportunément des rendez-vous à la Maison Blanche et au Capitole lui font gagner l'estime et la confiance des autorités nationales », a rappelé Jean-Claude Gakosso.

L'un des acteurs clés du rayonnement de la diplomatie congolaise au cours de ces 25 dernières années

Doyen du corps diplomatique africain accrédité à Washington depuis en août 2015, il a consacré ces années avec un dévouement exemplaire aux diplomates africains nouvellement affectés aux Etats-Unis. Ce diplomate jovial et convivial les a accompagnés par d'utiles conseils et par de subtiles orientations jusqu'à leur pleine intégration sociale dans la métropole. « Le président de la République s'appuyait déjà sur lui pour apporter un souffle nouveau à l'axe Brazzaville-Washington. Congolais de l'étranger, l'ambassadeur Mombouli portait un regard particulier sur les membres de la communauté congolaise de sa juridiction. Il était devenu une sorte de figure tutélaire, emblématique au sein de la diaspora congolaise. Une sorte de grand sage auprès de qui de nombreux jeunes expatriés trouvaient une oreille attentive et venaient régulièrement prendre conseils », a témoigné le ministre des Affaires étrangères.

Selon lui, malgré sa maladie, Serge Mombouli n'a jamais cessé de travailler et d'être au service du pays. « L'homme qui nous a quittés était en mission d'Etat. Il est mort à son poste dans l'exercice de son métier. Ce métier de noblesse, de courtoisie, mais aussi de fidélité et de loyauté qu'est la diplomatie. Un métier dont la quintessence est la recherche obstinée de la paix entre les Nations, la célébration perpétuelle de l'amitié entre les peuples, la défense de nos intérêts, partout dans le monde. Il aura été finalement l'un des porte- étendards les plus engagés de notre diplomatie, l'un des acteurs clés de son rayonnement sur la scène internationale au cours de ces 25 dernières années », a poursuivi Jean-Claude Gakosso.

Notons que la cérémonie des hommages de la Nation à Serge Mombouli s'est déroulée en présence du vice-président du gouvernement gabonais, Alexandre Barro Chambrier, et son épouse, ainsi que de l'ancien président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui se sont inclinés devant la mémoire de l'illustre disparu. Serge Mombouli laisse une veuve et six enfants.