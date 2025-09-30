Tunisie: Festival International du Cinéma au Sahara - Une deuxième édition en pleine préparation

Fort du succès de sa première édition, cet événement unique mêle la beauté brute du Sahara à la magie du septième art, offrant une expérience immersive où les dunes deviennent écrin d'une programmation ambitieuse et festive.

Rendez-vous à Ksar Ghilane du 29 octobre au 2 novembre.

Le désert tunisien s'apprête à vibrer à nouveau au rythme du cinéma avec la deuxième édition du Festival International du Cinéma au Sahara, qui se tiendra du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Ksar Ghilane, une oasis emblématique nichée au coeur du gouvernorat de Kébili. Fort du succès de sa première édition, cet événement unique mêle la beauté brute du Sahara à la magie du septième art, offrant une expérience immersive où les dunes deviennent écrin d'une programmation ambitieuse et festive.

Au-delà d'un simple rendez-vous cinématographique, le festival porte une vision engagée : promouvoir une culture décentralisée en rendant le cinéma accessible à tous, loin des grands centres urbains traditionnels. Il s'inscrit dans une volonté forte de faire de l'écran de cinéma un espace ouvert, partagé et populaire, où se croisent les regards et se racontent des histoires issues de territoires souvent oubliés.

Cette démarche est aussi une célébration de la région saharienne, dont la richesse culturelle, les paysages majestueux et l'originalité font la singularité et la force. Le festival devient ainsi un vecteur de valorisation locale, invitant à découvrir Ksar Ghilane sous un jour nouveau, comme un écrin à la fois naturel et artistique.

Situé à environ 600 kilomètres au sud de Tunis, Ksar Ghilane offre un cadre naturel spectaculaire, où les projections en plein air sur des écrans géants permettent au public de vivre le cinéma comme une aventure sensorielle et collective, sous un ciel étoilé incomparable.

C'est dans cette ambiance singulière que les organisateurs invitent les réalisateurs du monde entier à participer à la compétition officielle des courts-métrages. Les œuvres retenues, dont la liste sera révélée dans quelques heures, peuvent être des fictions, des documentaires ou des films d'animation, d'une durée de trente minutes.

Les films sélectionnés concourront pour la Rose de Sable d'Or, la Rose de Sable d'Argent, la Rose de Sable de Bronze ainsi que le Prix Spécial du Jury, récompensant la créativité et la qualité artistique des productions.

Si le programme détaillé de cette nouvelle édition n'a pas encore été dévoilé, les organisateurs confirment que les axes thématiques resteront fidèles aux objectifs de l'an passé. La première édition avait su imposer une signature forte avec ses projections en plein air dans les dunes, ses ateliers de formation animés par des professionnels du cinéma et ses rencontres-débats où cinéastes, critiques et passionnés pouvaient échanger sur les enjeux contemporains du septième art.

La sensibilisation aux questions environnementales et sociales avait également tenu une place importante, notamment grâce à un camping dédié aux jeunes et une compétition nationale portant sur les dangers écologiques en Tunisie.

En renouant avec ces thématiques, le festival entend poursuivre sa mission de promouvoir un cinéma à la fois ancré dans son territoire saharien et ouvert sur le monde, favorisant la découverte de nouvelles voix et la réflexion collective autour des défis actuels. Véritable carrefour culturel, le Festival International du Cinéma au Sahara confirme son rôle de rendez-vous incontournable dans le paysage culturel tunisien et méditerranéen.