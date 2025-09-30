Tunisie: Dar el Founoun - Voir grand

29 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Alya Hamza

« Ce sont des éclats de vie, des émotions à l'état brut, des visions débordantes qui réclament de l'espace pour respirer, vibrer et résonner en profondeur ».

On n'en a pas assez parlé : l'exposition «Big Moments», qui s'est tenue à la Maison des arts du 6 au 20 septembre, exposition de grands formats à laquelle ont participé 27 grands artistes.

«Certains instants refusent la discrétion. Ils surgissent comme des battements d'aile dans le silence--trop vastes pour se contenir dans des cadres étroits, trop intenses pour se laisser enfermer dans le murmure des petits formats. Ce sont des éclats de vie, des émotions à l'état brut, des visions débordantes qui réclament de l'espace pour respirer, vibrer, et résonner en profondeur», écrit Kaouther Kassou Jellazi qui signe la préface du catalogue, dont nous avons plaisir à reprendre les mots et dont nous saluons le talent d'écriture.

Et il est vrai que cette exposition a du souffle, de l'ampleur, de la générosité. Certains des artistes sont familiers des grands espaces que leur offre la toile. D'autres ont su dépasser les limites qu'ils avaient l'habitude de respecter.

Il en a résulté une grande exposition de belle cohérence, où l'on a retrouvé certains artistes devenus trop rares sur nos cimaises tels Mongi Maâtoug, Asma Mnaouar ou Emna Masmoudi. Où l'on a rencontré d'autres, plus présents, mais dans des formats plus classiques tel Kassou, et qui s'épanouissent magnifiquement dans les grands formats.

Une exposition à ne pas manquer.

