Sénégal: Kédougou - Des employées des mines offrent 50 poches de sang à l'hôpital Amath-Dansokho

Kédougou — L'Amicale des femmes de la mine d'or de Mako (AFMOM) a collecté 50 poches de sang destinées à l'hôpital régional Amath-Dansokho de Kédougou (sud-est), a appris l'APS de sa présidente, Diaba Kanté, lundi.

"Nous avons collecté 50 poches de sang pour aider à sauver des vies", a-t-elle dit à la fin d'une campagne de don de sang organisée dans l'enceinte de la mine d'or de Mako, en présence de l'assistant social Mame Cheikh Niang, coordonnateur de la banque de sang dudit hôpital.

L'AFMOM a mené cette campagne de don de sang pour resserrer les liens de ses membres avec les habitants de la région de Kédougou, selon sa présidente.

"Nous voulons promouvoir un leadership féminin très fort pour contribuer efficacement à la productivité de la mine", a-t-elle ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Diaba Kanté, la présidente de l'Amicale des femmes de la mine d'or de Mako

Les donneurs de sang, mobilisés par l'AFMOM, se sont rendus à la clinique de la société minière Petowal Mining Company, qui exploite la mine d'or de Mako, située dans la région de Kédougou.

En présence du coordonnateur de la banque de sang de l'hôpital Amath-Dansokho, Diaba Kanté a rappelé que cet établissement public de santé et les districts sanitaires de la région sont souvent confrontés à des pénuries de sang.

"Nous avons constaté une forte pénurie de sang à l'hôpital. C'est pourquoi nous répondons à l'appel de ses dirigeants", a-t-elle dit.

L'assistant social Mame Cheikh Niang a adressé les remerciements des dirigeants de l'établissement de santé aux membres de l'AFMOM pour l'organisation de la campagne de collecte de poches de sang.

"Nous éprouvons un sentiment de satisfaction totale pour cette collecte de 50 poches de sang, qui montre que la mine d'or de Mako est en train de faire des efforts en matière de responsabilité sociale d'entreprise", a-t-il dit.

"Nous sommes confrontés à un déficit de sang", a confirmé M. Niang, annonçant le déroulement d'autres activités visant à alimenter la banque de sang de l'hôpital Amath-Dansokho.