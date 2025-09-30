Sénégal: Une 'réunion de haut niveau' sur l'eau à Dakar en janvier prochain, annonce Cheikh Tidiane Dièye

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé lundi la tenue d'une "réunion internationale de haut niveau" à Dakar les 26 et 27 janvier 2026, en prélude à la Conférence des Nations unies sur l'eau prévue en décembre de la même année à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis.

"En perspective de la Conférence des Nations unies sur l'eau, une réunion internationale de haut niveau est convoquée à Dakar les 26 et 27 janvier, afin d'échanger sur le contenu les résultats attendus de la conférence des Nations unies de 2026", a-t-il dit.

M. Dièye s'exprimait à l'ouverture de la 14e Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW), en présence de plusieurs de ses homologues ou de leurs représentants.

Il y avait aussi des ambassadeurs accrédités à Dakar, mais également des ambassadeurs et de diplomates, le gouverneur de Dakar, le maire de Dakar Abbas Fall.

Le secrétaire exécutif et le président du comité consultatif technique de l'AMCOW a aussi pris part à cette rencontre, de même que le représentant de la Banque africaine de développement, des représentants d'organismes de bassin et des partenaires techniques et financiers.

Des diplomates, ainsi que des représentants de la société civile et de la communauté scientifique y ont également assisté.

Selon le ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la "réunion internationale de haut niveau" convoquée à Dakar vise à "échanger sur le contenu et les résultats attendus" de la Conférence, co-organisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis.

La Conférence des Nations unies sur l'eau 2026, coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis (EAU) et prévue à Abu Dhabi du 2 au 4 décembre 2026, vise à renforcer la volonté politique, les investissements et l'innovation, afin d'accélérer les progrès dans ce domaine et d'améliorer la gouvernance mondiale de l'eau.

Cheikh Tidiane Dièye a rappelé que les six thèmes des dialogues interactifs de ladite conférence ont été consensuellement adoptés le 9 juillet dernier à l'Assemblée générale des Nations unies.

Elles portent sur "l'eau pour les populations", "l'eau pour la prospérité", "l'eau pour la planète", "l'eau pour la coopération", "l'eau dans les processus multilatéraux" et "l'eau pour les investissements", a-t-il détaillé.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a appelé toutes les parties concernées à participer aussi bien à la réunion préparatoire de Dakar qu'à celle d'Abou Dhabi, qui, dit-il, sera placée "sous le sceau de l'AMCOW et de l'ensemble du continent africain".

Selon lui, ces assises offriront une opportunité de "consolider les positions africaines, de mettre en avant les initiatives du continent et de garantir leur prise en compte dans les décisions mondiales relatives à l'eau et à l'assainissement".