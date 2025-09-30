Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - La lutte antivectorielle est 'un pilier fondamental'

Saint-Louis — La lutte antivectorielle est un pilier fondamental pour faire face à l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift qui sévit dans la région de Saint-Louis (nord), a indiqué le médecin-colonel Maodo Malick Diop, chef du service national de l'Hygiène.

"Pour la riposte, la lutte antivectorielle s'avère extrêmement efficace et constitue un pilier fondamental", a-t-il dit en annonçant le démarrage, cette nuit, d'une opération de pulvérisation et de saupoudrage.

"C'est la raison pour laquelle nous sommes là actuellement pour procéder au démarrage des activités de lutte antivectorielle", a-t-il ajouté.

Le chef du service national de l'Hygiène a évoqué d'autres formes de transmission de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift.

"Ce qu'on a vu est une transmission essentiellement vectorielle, c'est-à-dire que ce sont les moustiques qui vont infecter, piquer le bétail et puis prendre le virus et le piquer à d'autres animaux et à l'homme", a expliqué le médecin-colonel Diop.

"Donc, ce sont les moustiques qui sont responsables de la transmission et de la propagation du virus aussi bien chez les humains que chez l'animal", a-t-il affirmé.

Selon lui, "les flaques d'eau situées aux alentours des domiciles des personnes touchées seront délarvées".

Il a indiqué que "c'est la délarvation qui va permettre de tuer les œufs, parce que les œufs vont éclore, produire des larves et des moustiques adultes vont venir entretenir l'épidémie".

"Nous comptons aussi rentrer dans les maisons pour détruire les moustiques adultes qui piquent déjà. Et à ce moment-là, on fera de l'aspersion intra domiciliaire d'insecticides", a-t-il signalé.

Il espère que ces opérations permettront de "réduire très sensiblement la densité de la population vectorielle et ainsi peut-être arrêter et mettre fin à la transmission" de l'épidémie.

Le service d'hygiène va ensuite procéder à la remise de moustiquaires imprégnées, a dit M. Diop estimant qu'il "va falloir que les populations aussi se protègent contre les piqûres de ces moustiques".