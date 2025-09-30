Sénégal: Un taux cumulé de 11% d'abris provisoires dans la région de Ziguinchor

Ziguinchor — La région de Ziguinchor affiche un taux cumulé de 11% d'abris provisoires dans les établissements scolaires grâce à un programme d'urgence lancé par le ministère de l'Éducation nationale et à l'implication de plusieurs partenaires techniques et financiers, a déclaré l'Inspecteur d'Académie, Papa Gorgui Ndiaye.

"À ce jour, nous enregistrons un taux cumulé de 11 % d'abris provisoires dans l'académie de Ziguinchor, avec une concentration plus marquée au niveau du préscolaire, où le taux atteint 15 % ", a-t-il précisé lors d'un comité régional de développement CRD consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026.

Malgré la persistance du phénomène, les autorités éducatives se veulent rassurantes.

"Ce taux, bien que préoccupant dans certains segments, notamment la petite enfance, n'est pas alarmant au regard des efforts en cours", a ajouté Papa Gorgui Ndiaye.

Le ministère de l'Éducation nationale a récemment lancé un programme d'urgence de résorption des abris provisoires persistants, ciblant prioritairement les zones les plus touchées.

Ce programme est soutenu par des initiatives telles que le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et d'autres projets partenaires, qui interviennent notamment dans la construction de salles de classe en matériaux définitifs, a rappelé M. Ndiaye.

"Nous avons bon espoir que ce programme permettra de réduire significativement le taux d'abris provisoires au cours de l'année scolaire à venir", a-t-il déclaré.

De son côté, le gouverneur de la région, Mor Talla Tine, a instruit les collectivités territoriales de poursuivre les efforts de réhabilitation en attendant la livraison des nouvelles infrastructures.

Il a également souligné la nécessité d'une synergie d'action entre services techniques, élus locaux et partenaires de l'école pour garantir des conditions d'apprentissage sûres et dignes pour tous les élèves.

M. Tine a par ailleurs donné des instructions fermes pour la poursuite des travaux de nettoiement, de désinfection et de réhabilitation des abris provisoires, tout en demandant aux collectivités de mettre à disposition le petit matériel scolaire nécessaire à la rentrée.

Concernant le déficit en personnel enseignant, l'Inspecteur d'Académie a reconnu la persistance du problème, tout en se montrant optimiste.

"Nous avons constaté de nombreuses affectations dans l'académie et attendons des sortants de formation. Des stratégies sont déjà mises en oeuvre, notamment des redéploiements et des ajustements horaires, pour assurer le fonctionnement normal des classes", a-t-il dit.

Papa Gorgui Ndiaye a également réaffirmé l'engagement de l'administration à suivre de près la mise en oeuvre des travaux, tout en saluant l'approche participative adoptée dans le cadre du Comité régional de développement.

Il a aussi insisté sur l'effectivité du concept "Oubi Téy, Jàng Téy" (démarrage des enseignements le jour de la rentrée) dans la région. "Trois conditions doivent être réunies : des écoles prêtes, des élèves présents et des enseignants disponibles. Nous sommes en bonne voie pour les remplir", a-t-il souligné.

Un appel a été lancé aux parents pour garantir une présence effective des élèves dès le 8 octobre.

"Les enseignants démarreront les cours, même avec trois élèves. Il n'y a plus de rentrée en pointillés", a martelé l'Inspecteur d'Académie.

Il a rappelé que le CRD a permis de faire le point sur la situation des établissements scolaires, de prendre des décisions pratiques et de formuler des recommandations en vue d'une rentrée effective, inclusive et réussie.