Sénégal: Sobriété carbone - Le ministère de tutelle lance une 'feuille de route' dédiée à l'industrie du ciment

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique a procédé, lundi, à Dakar, au lancement d'un programme de promotion de la sobriété carbone dans l'industrie du ciment.

Cette initiative est censée "contribuer à l'effort mondial de protection de l'environnement", a expliqué Madeleine Diouf Sarr, la cheffe de la division chargée du climat au ministère de l'Environnent et de la Transition écologique.

Les politiques visant à réduire les émissions de gaz carbonique sont "les bases d'une économie indemne de carbone et résiliente au changement climatique", a-t-elle rappelé après avoir lancé la "feuille de route" de sobriété carbone dans l'industrie du ciment, au nom du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf.

Selon Mme Sarr, l'amélioration du mix énergétique et "la promotion de l'efficacité énergétique" seront "cruciales" pour la mise en oeuvre de cette initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plusieurs programmes de réduction du carbone sont en train d'être mis en oeuvre dans le secteur de la cimenterie, a-t-elle signalé, ajoutant qu'ils ont démontré que "le coût de l'exploitation industrielle peut être réduit par la préservation de l'environnement". "Des jalons ont été posés depuis 2020, avec un processus inclusif et participatif."

Le représentant de l'Union européenne au lancement du programme de sobriété carbone dans les cimenteries au Sénégal, Stafano Cilli

L'initiative lancée ce lundi a un "lien avec le plan de développement économique du Sénégal", le programme "Sénégal 2050", a dit Madeleine Diouf Sarr, estimant qu'elle "permet également de définir notre stratégie de réduction des émissions [de gaz carbonique], d'ici à 2030", dans plusieurs secteurs.

La délégation de l'Union européenne au Sénégal, partenaire du programme de promotion de la sobriété carbone dans l'industrie sénégalaise du ciment, estime que "la décarbonation [...] est cruciale, car le ciment est responsable de 7 à 8 % des émissions mondiales de [gaz carbonique]".

Son représentant au lancement de la "feuille de route" du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Stafano Cilli, a salué l'engagement du Sénégal dans ce domaine.

L'initiative de réduction du carbone fait partie d'un programme subventionné avec 7 millions d'euros (4,5 milliards de francs CFA) de l'Union européenne, a-t-il dit, ajoutant que c'est la preuve de "l'engagement de Bruxelles en faveur d'actions climatiques au bénéfice de ce pays partenaire", le Sénégal.

Selon le directeur général des Ciments d'Afrique, Bennis Mohammed, les cimenteries implantées au Sénégal sont très en avance dans la lutte contre les émissions de gaz carbonique.

"Il est tout à fait possible, dans un premier temps, de réduire l'émission de gaz à effet de serre de près de 50 %, par des mesures que nous allons étudier et mettre en place avec cette feuille de route", a assuré le directeur d'une équipe de consultants du programme de décarbonation du Sénégal, Laurent Grimmessen.

Il recommande aux pouvoirs publics sénégalais et aux dirigeants des cimenteries de faire en sorte que la production de ciment "émette moins de gaz carbonique possible", en recourant à des matériaux de remplacement du klinker, un important facteur de production de carbone.

M. Grimmessen suggère de "réduire la part de klinker dans le ciment", afin d'augmenter la capacité de décarbonation des cimenteries, qui sont de "gros émetteurs de gaz carbonique".

Les cimenteries sont très en avance dans la lutte contre les émissions de gaz carbonique, selon le directeur général des Ciments d'Afrique, Bennis Mohammed.

"Dans certains de nos sites, nous en sommes à des taux [d'utilisation] des combustibles alternatifs qui dépassent 35 à 40 %", a-t-il argué, ajoutant qu'il existe au Sénégal des cimenteries utilisant presque seulement les énergies renouvelables, l'énergie éolienne surtout, ce qui pollue très peu.