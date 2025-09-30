Sénégal: Matam - Plaidoyer pour l'achèvement et la reprise des chantiers dans la région

Matam — Le mouvement "Matam Debout", par la voix de son président Abou Nguébane, a plaidé, lundi, pour l'achèvement et la reprise des chantiers qui sont en cours de finition ou à l'arrêt dans la région, dont le nouvel hôpital Ourossogui, la route du Dandé Mayo.

"Nous sommes un mouvement apolitique qui oeuvrons pour le développement de la région de Matam. C'est dans ce sens que nous lançons un appel aux autorités concernant les chantiers qui sont à l'arrêt comme l'hôpital de Ourossogui, la route du Dandé et celle devant reliant Diamel à Matam", a dit M. Nguébane, président de ce mouvement qui réunit des jeunes et des cadres de la région de Matam

Il s'exprimait au terme d'une visite effectuée dans les chantiers de l'Université Souleymane Niang et l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Matam, en présence du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Matam, Dr Mamadou Ndiadé, membre du mouvement.

Il a plaidé pour que ces chantiers puissent être "achevés dans les plus brefs délais", ajoutant les membres de "Matam Debout" ayant pris part à la visite sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux de l'ISEP et de l'Université.

En plus des chantiers, ils ont aussi plaidé pour la construction d'une digue qui va ceinturer la ville de Matam afin de la protéger de la montée des eaux du fleuve Sénégal, ainsi que le prolongement de la route dénommée "Ila Nawel".

Le président du mouvement a annoncé la création, dans les prochains jours d'une fondation "d'utilité publique qui va agir dans le domaine de l'éducation" afin d'aider les étudiants originaires de la région inscrits dans d'autres universités du pays.