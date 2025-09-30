Sénégal: Vers la révision de convention collective section commerce de la marine marchande

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes (ANAM), Bécaye Diop, a annoncé, lundi, à Dakar, la révision prochaine de la convention collective de la section commerce de la marine marchande, qui est en vigueur depuis cinquante ans.

Cette convention va être révisée "dans les prochains jours", a-t-il dit, rappelant qu'elle est appliquée depuis le 1er juillet 1975.

M. Diop a annoncé cette mesure en marge de l'ouverture officielle des travaux de vulgarisation de la convention collective fixant les conditions d'emploi des officiers et marins de la section pêche, signée le 18 septembre 2024 et entrée en vigueur depuis le 1er octobre de la même année.

"La convention collective que nous avons signée contribue, sans aucun doute, à la promotion du travail décent dans le secteur de la pêche", a assuré Bécaye Diop.

Cet atelier est l'aboutissement d'un "travail collectif considérable" entrepris depuis quelque temps par les acteurs du secteur de la pêche, eu égard à la nécessité d'une réglementation sociale actualisée et immédiatement applicable à bord des navires de pêche industrielle, a-t-il expliqué.

"Nous constatons depuis quelques mois que les marins pêcheurs ont manifesté un intérêt considérablement accru pour la normalisation de leurs relations de travail avec leurs armateurs, dans un contexte particulier, qui fait notamment intervenir un utilisateur de main-d'oeuvre dit 'consignataire"', a relevé le directeur général de l'ANAM.

Dans le but de créer un climat social apaisé à bord des navires de pêche, les autorités actuelles, par le biais de l'ANAM, ont procédé à la révision de la convention collective de la pêche en 2024.

Une convention "dépassée depuis longtemps"

Bécaye Diop juge que cette convention est d'une importance certaine, car elle répond à une exigence de conformité aux dispositions de l'Organisation internationale du travail relatives à la pêche.

"La version révisée de 2024 de la convention collective section pêche vaut son pesant d'or", a-t-il souligné, faisant observer que la première convention du secteur de la pêche, qui date du 1er mars 1976, "a été dépassée depuis longtemps".

"C'est pour cette raison que l'ANAM a été réactive à la dénonciation, par les syndicats réunis autour de la plateforme des marins, de 24 des 70 articles qu'elle contient", a relevé le directeur général de l'ANAM.

Il note, à titre d'exemple, des évolutions sur la question du préavis de grève, qui est passé de huit jours à un mois pour les marins, contre deux mois pour les agents de maîtrise et trois mois pour les officiers.

M. Diop a aussi évoqué le paiement d'une nouvelle prime forfaitaire de pêche fixe de 65 000 francs CFA pour les marins sénégalais travaillant pour des armateurs étrangers et le relèvement des primes.