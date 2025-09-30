Sénégal: Accès à l'eau potable - 1600 tablettes d'Aquatabs offertes à des usagers de Dagana

29 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dagana — Au total, 1600 tablettes d'Aquatabs ont été offertes à des usagers du département de Dagana pour leur permettre d'avoir de l'eau potable en quantité, a appris l'APS du donateur Oumar Ndiaye.

"Cet appui de 1600 tablettes d'Aquatabs est un geste qui montre notre engagement à contribuer au développement durable du département de Dagana. Elle s'inscrit aussi à faire de l'accès à l'eau potable une réalité", a déclaré, dimanche, Oumar Ndiaye responsable politique du parti Pastef à Ross-Béthio.

Il s'exprimait au terme d'une tournée effectuée à Ronkh, Kheun, Pakh, Odabé Nawar, Debi-Tigui, Ross-Béthio et une partie de la commune de Diama pour échanger avec les populations locales.

M. Ndiaye dit espérer que ces efforts déployés pour un accès à l'eau potable "soient poursuivis et élargis dans d'autres secteurs sociaux du département", à travers l'exploitation des ressources présentes dans la zone.

"Le lac de Guiers, comme les autres cours d'eau, est une ressource précieuse pour le département de Dagana. Il est crucial de bien la gérer et de manière durable, pour assurer l'accès à l'eau potable aux populations locales, a-t-il signalé.

