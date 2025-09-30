Sénégal: Lancement d'un programme d'autonomisation des jeunes, mardi

Le programme Africa-Europe Youth Academy (AEYA), doté d'un budget de 9 milliards de francs CFA, soit 15 millions d'euros, sera officiellement lancé, mardi, à Dakar, avec pour objectif de contribuer à l'autonomisation des jeunes de 18 à 30 ans, a appris l'APS.

La cérémonie de lancement est prévue à partir de 9h 30 à l'hôtel Azalai, indique la représentation de l'UE au Sénégal dans un communiqué.

Le programme sera lancé conjointement par l'Union européenne, Expertise France et l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

La cérémonie officielle sera présidée par Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports, en présence de Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'UE au Sénégal, et celui de France Christine Fages.

Séverine Peters-Desteract, directrice Économie Durable et Inclusive à Expertise France, et Giovanni Grandi, responsable du Bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération et le développement, sont également attendus à ce lancement officiel.

Le programme AEYA, doté d'un budget de 15 millions d'euros sur quatre ans, vise à "autonomiser les jeunes de 18 à 30 ans, avec une parité minimale de 50 % de femmes et au moins 25 % issus de situations de vulnérabilité, dans 20 pays d'Afrique subsaharienne".

Il s'agit de "l'un des programmes phares du plan d'action pour la jeunesse dans l'action extérieure de l'Union Européenne (YAP) et fait partie de l'initiative Mobilités des jeunes pour l'Afrique dans le cadre du programme d'investissement Global Gateway Afrique-Europe".

Le programme est axé autour de 3 composantes : "Éveiller le potentiel des jeunes en leur offrant des espaces d'expression et d'initiative", "Amplifier l'impact des jeunes leaders via des formations intensives et un accompagnement ciblé", "Connecter les talents grâce au mentorat, aux cours numériques et aux réseaux transnationaux".