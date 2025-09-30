Algérie: Quatrième mois de détention pour le journaliste français Christophe Gleizes

30 Septembre 2025
Radio France Internationale

En Algérie, notre confrère Christophe Gleizes entame son quatrième mois derrière les barreaux. Ce journaliste, spécialiste du ballon rond, a été condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications à but de propagande nuisant à l'intérêt national ». Toujours dans l'attente de son procès en appel, seize écoles de journalisme se mobilisent en France et affichent des banderoles sur la devanture de leurs établissements.

L'initiative des écoles de journalisme françaises en soutien à Christophe Gleizes, collaborateur notamment du groupe So Press (So Foot, Society...), et détenu en Algérie, est inédite et soutenue par l'ONG Reporters sans frontières (RSF).

Son directeur, Thibaut Bruttin, après avoir crée un comité de soutien, souhaite passer à la vitesse supérieure : « Christophe Gleizes, c'est un journaliste français qui a été condamné à la plus lourde peine depuis dix ans, jamais prononcé contre un journaliste français. Il est le seul journaliste français détenu à l'étranger. Aujourd'hui, il nous semblait important de passer à une autre échelle, et c'est celle des écoles de journalisme que nous mobilisons en cette rentrée, mais aussi celle des clubs de football, pour qu'ils expriment leur solidarité avec Christophe Gleizes. »

Le soutien des clubs de foot

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Les écoles de journalisme ont organisé ou vont organiser dans les semaines qui viennent des événements qui vont permettre de sensibiliser leur public, leurs élèves, leurs professeurs au sort de ce journaliste français, poursuit le directeur de RSF. Au niveau des clubs de football. On a déjà eu une expression, hier, de l'OGC Nice avant un match. Nous, on appelle véritablement les clubs à dédier à chaque match un moment pour parler de Christophe Gleizes, pour faire signer la pétition. Le soutien à Christophe Gleizes, c'est un mouvement populaire de tous ceux qui aiment le journalisme et ceux qui aiment le sport », conclut Thibaut Bruttin.

Une pétition ayant réuni plus de 20 000 signatures est toujours en ligne sur le site de l'ONG.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.