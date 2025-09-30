Algérie: Quatrième mois de détention pour le journaliste français Christophe Gleizes

En Algérie, notre confrère Christophe Gleizes entame son quatrième mois derrière les barreaux. Ce journaliste, spécialiste du ballon rond, a été condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications à but de propagande nuisant à l'intérêt national ». Toujours dans l'attente de son procès en appel, seize écoles de journalisme se mobilisent en France et affichent des banderoles sur la devanture de leurs établissements.

L'initiative des écoles de journalisme françaises en soutien à Christophe Gleizes, collaborateur notamment du groupe So Press (So Foot, Society...), et détenu en Algérie, est inédite et soutenue par l'ONG Reporters sans frontières (RSF).

Son directeur, Thibaut Bruttin, après avoir crée un comité de soutien, souhaite passer à la vitesse supérieure : « Christophe Gleizes, c'est un journaliste français qui a été condamné à la plus lourde peine depuis dix ans, jamais prononcé contre un journaliste français. Il est le seul journaliste français détenu à l'étranger. Aujourd'hui, il nous semblait important de passer à une autre échelle, et c'est celle des écoles de journalisme que nous mobilisons en cette rentrée, mais aussi celle des clubs de football, pour qu'ils expriment leur solidarité avec Christophe Gleizes. »

Le soutien des clubs de foot

« Les écoles de journalisme ont organisé ou vont organiser dans les semaines qui viennent des événements qui vont permettre de sensibiliser leur public, leurs élèves, leurs professeurs au sort de ce journaliste français, poursuit le directeur de RSF. Au niveau des clubs de football. On a déjà eu une expression, hier, de l'OGC Nice avant un match. Nous, on appelle véritablement les clubs à dédier à chaque match un moment pour parler de Christophe Gleizes, pour faire signer la pétition. Le soutien à Christophe Gleizes, c'est un mouvement populaire de tous ceux qui aiment le journalisme et ceux qui aiment le sport », conclut Thibaut Bruttin.

Une pétition ayant réuni plus de 20 000 signatures est toujours en ligne sur le site de l'ONG.