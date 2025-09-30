Nigeria: Grève au sein de la méga-raffinerie Dangote

Au Nigeria, un mouvement de grève a débuté, ce lundi 29 septembre, qui touche notamment les agences publiques du secteur pétrolier, à l'appel de l'Association des cadres du pétrole et du gaz au Nigeria (Pengassan). Le syndicat est engagé dans un bras de fer avec le milliardaire Aliko Dangote, accusé d'avoir licencié des centaines de travailleurs affiliés à Pengassan, employés au sein de sa méga-raffinerie située en périphérie de Lagos.

Les grévistes espèrent progressivement perturber l'approvisionnement de l'usine en pétrole brut.

Malgré les appels au calme et les dénégations répétées du groupe Dangote, le syndicat nigérian des cadres du secteur pétrolier et gazier a maintenu son appel à la grève, ce lundi, pour dénoncer ce qu'il considère comme une injustice.

Travailleurs étrangers

À l'origine de cette mobilisation syndicale : le licenciement présumé de 800 travailleurs nigérians, employés de la mega-raffinerie de Lekki, en raison de leur affiliation à Pengassan. Le syndicat affirme que le groupe Dangote aurait ensuite fait appel à des travailleurs étrangers, notamment Indiens, pour les remplacer.

Pengassan a reçu, ce lundi, le soutien de l'une des principales centrales syndicales du pays, le Trade Union Congress (TUC). Son secrétaire général a demandé à la direction du groupe Dangote de réintégrer les salariés licenciés et de présenter des excuses publiques.

« Sabotage économique »

D'autres syndicats ainsi que le ministre du Travail et de l'Emploi ont, au contraire, mis en garde contre le risque que cette grève fait courir à l'économie nigériane.

De son côté, le groupe Dangote dénonce depuis plusieurs jours un « sabotage économique », alors que le gouvernement fédéral a promis à la compagnie qu'elle continuerait à être approvisionnée en pétrole brut.