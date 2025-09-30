Nigeria: Grève au sein de la méga-raffinerie Dangote

30 Septembre 2025
Radio France Internationale

Au Nigeria, un mouvement de grève a débuté, ce lundi 29 septembre, qui touche notamment les agences publiques du secteur pétrolier, à l'appel de l'Association des cadres du pétrole et du gaz au Nigeria (Pengassan). Le syndicat est engagé dans un bras de fer avec le milliardaire Aliko Dangote, accusé d'avoir licencié des centaines de travailleurs affiliés à Pengassan, employés au sein de sa méga-raffinerie située en périphérie de Lagos.

Les grévistes espèrent progressivement perturber l'approvisionnement de l'usine en pétrole brut.

Malgré les appels au calme et les dénégations répétées du groupe Dangote, le syndicat nigérian des cadres du secteur pétrolier et gazier a maintenu son appel à la grève, ce lundi, pour dénoncer ce qu'il considère comme une injustice.

Travailleurs étrangers

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'origine de cette mobilisation syndicale : le licenciement présumé de 800 travailleurs nigérians, employés de la mega-raffinerie de Lekki, en raison de leur affiliation à Pengassan. Le syndicat affirme que le groupe Dangote aurait ensuite fait appel à des travailleurs étrangers, notamment Indiens, pour les remplacer.

Pengassan a reçu, ce lundi, le soutien de l'une des principales centrales syndicales du pays, le Trade Union Congress (TUC). Son secrétaire général a demandé à la direction du groupe Dangote de réintégrer les salariés licenciés et de présenter des excuses publiques.

« Sabotage économique »

D'autres syndicats ainsi que le ministre du Travail et de l'Emploi ont, au contraire, mis en garde contre le risque que cette grève fait courir à l'économie nigériane.

De son côté, le groupe Dangote dénonce depuis plusieurs jours un « sabotage économique », alors que le gouvernement fédéral a promis à la compagnie qu'elle continuerait à être approvisionnée en pétrole brut.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.