Maroc: Nouvelles manifestations Gen Z dans plusieurs villes pour réclamer un meilleur accès à l'éducation et à la santé

Le Maroc a connu ce dimanche 29 septembre une troisième soirée de manifestations. Plusieurs centaines de protestataires, jeunes pour la plupart, se sont réunis dans différentes villes du royaume, à Rabat, Casablanca, Marrakech et El Jadida notamment, pour réclamer « une réforme du système éducatif et des services de santé publique ». À l'origine du mouvement, un collectif né sur Internet, la Gen Z 212.

C'est sur la plateforme de discussion en ligne Discord que tout a commencé il y a quelques jours au Maroc. Le serveur de la Gen Z 212 a rapidement réuni des dizaines de milliers de personnes autour de plusieurs revendications. Souad Brahma, la présidente de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), explique la nature de ces revendications. « Ce sont des demandes purement sociales. De manière générale, le droit à une vie digne, c'est-à-dire à l'éducation, à la santé, à un habitat décent. Et aussi, à travers certains slogans, ils réclament la fin de la corruption ».

Les rassemblements ont été, à chaque fois, dispersés par les forces de sécurité. Ce que relate Souad Brahma. « Des manifestants ont été frappés. Il y a eu des arrestations arbitraires, alors que les protestataires étaient pacifiques ».

La plupart ont été libérés quelques heures plus tard, après vérification de leur identité. Certains doivent comparaître aujourd'hui devant la justice. Le collectif clame son patriotisme et revendique une démarche pacifique. Si dans l'ensemble, les sit-in se sont déroulés dans le calme, ce 29 septembre, un rassemblement au moins, à Oujda, dans le nord-est du Maroc, a été marqué par des violences. Des manifestants ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre.