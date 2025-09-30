La capitale sénégalaise accueille, du 29 septembre au 1eᣴ octobre, la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW). L'ouverture officielle, lundi, a été marquée par l'intervention du maire de Dakar, Abass Fall, qui a mis en avant le rôle central des collectivités locales dans la gestion durable de l'eau et de l'assainissement.

« Nos collectivités territoriales sont en première ligne pour répondre aux besoins quotidiens en eau et en assainissement », a rappelé l'édile dakarois. Il a plaidé pour « une gouvernance territoriale de l'eau, appuyée par des politiques nationales, afin de construire des sociétés plus justes, plus résilientes et plus durables ».

Sous la présidence du ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, la cérémonie d'ouverture a aussi permis à Abass Fall de souligner « la responsabilité collective de bâtir des politiques résilientes, de renforcer la coopération entre États et de mobiliser nos villes, comme Dakar, en première ligne, pour transformer ce défi de l'eau en opportunité de solidarité et de développement durable ».