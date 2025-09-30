Sénégal: Campagne agricole 2025-2026 - A Kédougou, les cultures entre les stades génératifs à maturité

Dans son rapport hebdomadaire de suivi de la campagne agricole 2025-2026 de la semaine du 18 au 24 septembre, la direction régionale du développement rural de Kédougou indique qu'au niveau de la région, l'essentielle des cultures se situe entre les stades génératifs à maturité et que les premières récoltes sont constatées sur les premiers semis du fonio et du maïs .

La direction régionale du développement rural de Kédougou annonce en outre que les opérations de cession se poursuivent au niveau des commissions. « Sur l'étendue de la région, nous avons enregistré quatre (04) vagues de semis. L'essentielle des cultures se situe entre les stades génératifs à maturité. Les premières récoltes sont constatées sur les premiers semis du fonio et du maïs » renseigne-t-elle dans son rapport.

Au sujet de la pluviométrie, le document rapporte que, comparé à l'année dernière, il a été constaté une situation inférieure en termes de quantité de pluie reçue aux postes de Kédougou Météo, Fongolimbi et Dakatély avec un déficit maximum de -118,8mm enregistré au poste de Dakatély. « Une comparaison faite par rapport à la normale saisonnière 1991-2020, montre que neuf (09) des quinze (15) postes installés dans la région sont tous déficitaires. Seuls ceux de Fongolimbi, Salémata, Saraya, Missirah Sirimana, Bemou et Médina Baffé sont excédentaires avec un maximum de 306,1mm enregistré au poste de Saraya à la date du 24 septembre 2025 » précise le document.

Toutefois le rapport note aussi que les prévisions pour l'hivernage de cette année indiquent une situation pluviométrique normale à excédentaire par rapport à l'année passée, soit un facteur important pour une bonne planification des opérations de production.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il révèle au sujet de la situation phytosanitaire, qu'elle est marquée par des attaques de chenilles légionnaires d'automne sur les parcelles mais calme pour les autres cultures, mais qu'une unité de protection des végétaux a été mobilisée à partir de la base phytosanitaire de Missirah (Tambacounda).

Ainsi, le rapport détaille qu'au total, 95 ha ont été traités dans la région en plus de 60 Litres de produits (Sultan 480 EC) mis à la disposition des producteurs.

« Toutefois il faut noter la nécessité de renforcer la vigilance et le contrôle de la chenille légionnaire, à travers des sensibilisations et des renforcements de capacité des acteurs » alerté-t-il.

Il complète par ailleurs, qu'après les dernières pluies, que des cas d'inondation ont été constatés la semaine dernière dans les villages de Saroudja, Guémédji, Wassangara, Satadougou et Missirah Dantila dans le département de Saraya avec des dégâts notés sur des parcelles de cultures (maïs, riz, arachide...) pour un total de 50ha déjà enregistrés.