Sénégal: Interdiction du téléphone en milieu scolaire - Les autorités à Mbacké s'engagent aux côtés de la tutelle

Le préfet Khadim Hann de Mbacké a présidé lundi une réunion sur la rentrée scolaire prévue pour la semaine prochaine. À cette occasion, Mamadou Ngom, secrétaire général de l'Inspection et de la formation (Ief) de Mbacké, a abordé la question de l'interdiction des téléphones portables en milieu scolaire, mesure prise par le ministère en charge de l'Éducation nationale.

Selon Mamadou Ngom, la mesure d'interdiction des téléphones portables en milieu scolaire est claire et émane des hautes autorités. L'inspection veillera à son application stricte. Pour les modalités pratiques, il compte discuter avec les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les parents d'élèves et les autres acteurs concernés pour trouver une formule adaptée, afin d'appliquer l'instruction sans perturber le fonctionnement des écoles.

Plusieurs problèmes ont été soulevés lors de la réunion, notamment les inondations qui affectent trois établissements scolaires et nécessitent une intervention urgente. Le préfet a demandé aux sapeurs-pompiers d'évaluer la situation et d'intervenir si nécessaire. Il a également demandé au service d'hygiène de procéder à des opérations de désinfection et de désinsectisation avant la rentrée scolaire.

Les autorités ont également abordé la question de la sécurité dans les établissements scolaires, notamment au lycée Mbacké 2 qui est situé dans un endroit excentré. Le commissaire urbain de Mbacké a pris des engagements pour intégrer ce lycée dans sa stratégie de sécurisation. Le préfet a demandé aux chefs d'établissement de veiller à ce que les élèves portent des tenues pour faciliter leur identification.

Enfin, les autorités ont discuté des questions de transport et de fournitures scolaires. Une réunion sera organisée pour discuter du transport des élèves et une desserte ferroviaire sera mise en place pour faciliter les déplacements des élèves de Touba qui étudient à Mbacké. L'Inspection de l'Éducation et de la Formation a invité les collectivités territoriales à procéder à la dotation en fournitures scolaires dans la première quinzaine du mois d'octobre.