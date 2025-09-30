Le Sénégalais Mamadou Amadou Ly, directeur exécutif de l'ONG Associates in Research and Education for Development (ARED), est lauréat du prix Yidan 2025 pour le développement de l'éducation. L'annonce a été faite à travers un communiqué reçu lundi.

« Le travail visionnaire de Mamadou Ly dans le domaine de l'éducation multilingue fournit des méthodes qui ouvrent la voie à l'alphabétisation et offrent des opportunités aux apprenants du monde entier, tout en préservant les identités linguistiques et culturelles. Cette voie vers des environnements d'apprentissage inclusifs et équitables inspire la réforme de l'éducation en Afrique et au-delà », a témoigné présidente du jury du prix Yidan pour le développement de l'éducation, Dorothy Gordon.

L'Ong ARED a en réalité, développé des modèles d'éducation bilingue, utilisant les langues nationales. Ces modèles selon les acteurs du secteur améliorent considérablement les compétences de base en lecture, écriture et calcul des enfants scolarisés et non scolarisés.

« Il a démontré le pouvoir transformateur de l'enseignement dans les langues que les enfants connaissent parallèlement aux langues qu'ils doivent apprendre et a présenté une voie modulable pour l'éducation bilingue en Afrique occidentale et centrale », renseigne le communiqué.

ARED, un partenaire technique du ministère sénégalais de l'Éducation

En tant que partenaire technique du ministère sénégalais de l'Éducation, l'ARED mène des recherches appliquées et fournit des données pour éclairer et renforcer les programmes scolaires nationaux. Démontrant leur adaptabilité et leur potentiel de déploiement à grande échelle, les ressources gratuites et ouvertes de l'ARED sont également utilisées en Mauritanie et en Gambie.

« Le prix Yidan pour le développement de l'éducation permettra à l'ARED d'accélérer considérablement son travail, prouvant ainsi qu'une éducation bilingue, axée sur la communauté, fondée sur des données solides et accessible à tous, peut combler les écarts d'apprentissage et inspirer les politiques publiques », a affirmé Mamadou Amadou Ly.

Pour rappel, le prix Yidan récompense les acteurs du changement dans le domaine de la recherche et du développement en matière d'éducation dont les travaux sont tournés vers l'avenir, innovants, transformateurs et durables.