Afrique de l'Ouest: Bassin du fleuve Gambie - Des tendances variées du plan d'eau aux différentes stations

29 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée par trois tendances pendant ces 24 heures, notamment, par une hausse du niveau du plan d'eau au droit de station hydrométrique de Kédougou, une baisse au niveau de celui de Mako et une stationnarité au droit de la station hydrométrique de Gouloumbou.

La brigade des ressources en eau de Tambacounda et de Kédougou a indiqué dans sa note d'information sur la situation hydrologique du fleuve Gambie et son bulletin hydrologique de ce lundi que ces dernières 48 heures, qu'à Kédougou, il a été noté une hausse du plan d'eau de +27 cm ce matin à 08 heures par rapport à celui du 28 septembre à 08h et une baisse de -108 cm le 28 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 27 septembre à 08 heures, soit une amplitude de fluctuation de -81 cm durant les dernières 48 heures.

A Mako, poursuit la brigade, le plan d'eau est en baisse de -21 cm ce lundi matin à 08 heures par rapport au niveau du 28 septembre à 08h contre une hausse de +06 cm le 28 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 27 septembre à 08 heures, soit une amplitude de fluctuation de -15 cm durant les dernières 48 heures.

« A Gouloumbou, le plan d'eau est en stationnarité lundi matin à 08 heures par rapport à celui du 28 septembre à 08h contre une baisse de -01 cm le 28 septembre 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 27 septembre à 08 heures, soit une amplitude de fluctuation de -01 cm durant les dernières 48 heures »note-t-on dans le document.

