Togo: Un cadre de confiance mutuelle

Dans un contexte mondial marqué par des chocs successifs pandémie, inflation, insécurité alimentaire, instabilité géopolitique de nombreux pays à faible revenu, dont le Togo, ont sollicité l'appui du Fonds Monétaire International (FMI) pour stabiliser leurs économies.

Parmi les instruments disponibles, la Facilité Élargie de Crédit (FEC) s'est imposée comme un outil central d'accompagnement macroéconomique et de soutien aux réformes structurelles.

Une mission du FMI séjourne à Lomé, du 29 septembre au 10 octobre, dans le cadre de la troisième revue du programme FEC en cours.

Cette visite, dirigée par Hans Weisfeld, vise à évaluer les récents développements économiques du Togo, à affiner les prévisions de politique économique et à examiner la mise en œuvre des réformes convenues.

La Facilité Élargie de Crédit est un instrument de financement à long terme mis en place par le FMI en 2010.

Elle est spécifiquement destinée aux pays à faible revenu éligibles au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Contrairement aux financements d'urgence, la FEC accompagne les pays sur une période prolongée, généralement trois à quatre ans, avec des décaissements progressifs conditionnés à des revues régulières de performance.

Objectifs de la FEC :

Soutenir les politiques macroéconomiques visant à rétablir ou à maintenir la stabilité économique.

Renforcer la résilience structurelle, notamment via des réformes dans la gestion des finances publiques, la gouvernance, les subventions, ou le système financier.

Réduire la pauvreté tout en assurant la viabilité de la dette.

Créer un espace budgétaire pour des investissements sociaux et productifs, sans compromettre l'équilibre des finances publiques.

Les prêts FEC sont accordés à taux zéro (ou à taux très bas), avec une période de grâce de 5 ans et une maturité totale de 10 ans. Cette souplesse permet aux pays bénéficiaires de se concentrer sur leurs priorités de développement sans subir une pression financière immédiate.

Depuis l'approbation du programme FEC avec le Togo, le 1er juillet 2022, le FMI s'est engagé à fournir 403,4 millions de dollars au total. En juillet 2025, le Fonds a validé la deuxième revue du programme, débloquant 60,5 millions de dollars supplémentaires en soutien budgétaire.

Cette enveloppe vise à :

Répondre aux conséquences économiques des chocs subis depuis 2020, notamment la pandémie, la guerre en Ukraine, et les tensions sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

Renforcer la gestion des finances publiques, avec une attention particulière portée sur la qualité des données économiques, la rationalisation des subventions, et l'élargissement de l'assiette fiscale.

Accélérer les réformes structurelles dans des secteurs clés (énergie, infrastructures, climat des affaires).

Promouvoir une croissance inclusive et plus équitable, notamment par des investissements dans les services sociaux de base (éducation, santé, protection sociale).

La FEC n'est pas un simple transfert d'argent. Elle repose sur un partenariat exigeant entre le FMI et les autorités nationales.

Chaque décaissement est soumis à l'évaluation rigoureuse d'indicateurs de performance quantitatifs et de repères structurels. Ces derniers servent de boussole pour vérifier que le pays respecte ses engagements en matière de discipline budgétaire, de transparence et de gouvernance.

Le FMI fournit également un appui technique et un accompagnement stratégique, ce qui distingue la FEC d'un prêt classique. Les experts du Fonds travaillent avec les ministères concernés pour améliorer la planification, la budgétisation, la gestion de la dette et la collecte de données fiables.

La Facilité Élargie de Crédit est bien plus qu'un instrument de financement.

C'est un cadre de confiance mutuelle entre un pays et ses partenaires techniques pour conduire des politiques économiques saines, durables et inclusives.

Dans le cas du Togo, la FEC constitue un pilon central de la stratégie de relance post-crise, en consolidant les bases d'une croissance stable tout en protégeant les populations les plus vulnérables.