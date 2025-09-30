Sénégal: Contre la fièvre de la vallée du Rift, 'des mesures d'urgence' prises par le district sanitaire de Richard-Toll (médecin-chef)

Richard-Toll — Des mesures d'urgence ont été prises par le district sanitaire de Richard-Toll pour contenir la propagation de la fièvre de la vallée du Rift dont 27 cas confirmés ont été enregistrés dans la région de Saint-Louis pour 8 décès, a déclaré à l'APS le médecin-chef du district, docteur Latyr Diouf.

Des mesures d'urgence ont été engagées pour contenir la propagation de la maladie. Des opérations de salubrité ont été aussi menées dans les zones les plus touchées, notamment à Rosso-Sénégal, en collaboration avec les autorités locales, des campagnes de saupoudrage sont en cours, a-t-il indiqué.

Il est également prévu une distribution de moustiquaires imprégnées suite à une sollicitation faite auprès de la Pharmacie nationale d'approvisionnement (PNA), qui doit en livrer un total de 5000.

"Ces moustiquaires seront distribuées gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans, tandis que le reste de la population pourra en bénéficier à un prix subventionné de 500 FCFA", a précisé docteur Diouf.

Il a également lancé un appel à la vigilance auprès des éleveurs, les exhortant à faire bouillir le lait, bien cuire la viande et signaler rapidement tout avortement ou décès suspect dans les troupeaux.

A l'en croire, ce qui préoccupe particulièrement cette année, c'est l'apparition de formes graves avec des complications hémorragiques.

Il a invité la population à aller se faire consulter rapidement dans des structures de santé dès l'apparition des premiers signes comme la fièvre, les maux de tête ou encore des douleurs articulaires, afin de permettre "une prise en charge précoce par les équipes médicales".

"Depuis le début de l'épidémie, plusieurs prélèvements ont été effectués dans notre district sanitaire. À ce jour, nous avons enregistré neuf cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift, dont malheureusement un décès", a-t-il déclaré.

Il a précisé que les 9 cas enregistrés par le district sanitaire de Richard-Toll font partie des 21 cas enregistrés dans la région de Saint-Louis.

Les premiers cas ont été détectés grâce aux prélèvements systématiques effectués sur les cas suspects au niveau du centre de santé de Rosso, un site sentinelle de la surveillance épidémiologique.

La majeure partie des patients sont désormais guéris, mais de "nouveaux cas continuent d'être signalés", ce qui confirme que l'épidémie est toujours active, a-t-il souligné.

"Nous avons immédiatement lancé des investigations dans les foyers concernés et mis en place une réponse multisectorielle impliquant les services d'hygiène, l'élevage, l'Institut Pasteur et la direction régionale de la santé", a-t-il expliqué.

Le médecin souligne que le cas de décès enregistré présentait d'importants saignements, d'où l'importance du don de sang pour la prise en charge des cas critique.

Il rappelle que la fièvre de la vallée du Rift peut se transmettre par la manipulation d'animaux infectés, la consommation de lait cru ou de viande mal cuite, ainsi que par les piqûres de moustiques, notamment ceux actifs entre 20h et 6h du matin.