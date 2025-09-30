Sénégal: Saint-Louis - Plaidoyer pour la construction d'un lycée au quartier de Pikine

Saint-Louis — Le gouverneur de la région de Saint-Louis (nord), Al Hassan Sall, a évoqué lundi, un souhait "fortement exprimé" par les acteurs éducatifs pour la construction d'un lycée d'enseignement général à Pikine, "un quartier populeux" de la ville de Saint-Louis.

"Je crois également qu'il y a un souhait fortement exprimé par les acteurs pour ce qui concerne le quartier Pikine de Saint-Louis, qui est un quartier mythique mais un quartier populeux également qui ne dispose pas de lycée sur le plan physique", a-t-il notamment déclaré.

Le gouverneur s'exprimait en marge d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) consacrée à la rentrée scolaire 2025-2026.

"Alors, notre souhait, c'est véritablement en relation avec les populations et les autorités académiques de porter le plaidoyer pour qu'on réalise un lycée à Pikine", a-t-il insisté.

Le chef de l'exécutif régional a indiqué que la construction d'un lycée à Pikine règlerait la totalité des problèmes, mais au-delà les quartiers environnants et les populations de la commune de Gandon.

"C'est une doléance que nous jugeons légitime, que nous allons porter, défendre et véritablement veiller à sa satisfaction", a-t-il assuré.

A propos du volet formation technique et professionnelle, Al Hassan Sall a jugé également utile d'insister pour la construction d'un lycée technique dans le département de Podor.

"Nous tous, savons que Podor est à plus de 200 kilomètres de Saint-Louis et véritablement Podor doit pouvoir abriter un lycée technique. C'est une vieille doléance", a-t-il fait savoir.

De plus, a-t-il fait valoir, "ce lycée pourrait également régler des problèmes parce qu'aujourd'hui les élèves qui souhaitent suivre les séries techniques à Podor sont freinés par la distance et les conditions d'accueil et d'hébergement à Saint-Louis".

"Si on a l'infrastructure qui pourrait les accueillir à Podor, ce ne serait qu'un plus pour l'éducation et pour la formation technique et professionnelle, a souligné l'autorité administrative.