Sénégal: Le groupe AGL remet des dons à l'Institut de Pédiatrie Sociale et à l'hôpital Dalal Diam

Le groupe Africa Global Logistics (AGL) a célébré, lundi, sa deuxième journée de la solidarité en remettant à l'Institut de Pédiatrie Sociale de Pikine et l'hôpital Dalal Diam de Guédiawaye des dons destinés à améliorer le bien-être des populations.

"Au Sénégal, AGL a remis une ambulance à l'Institut de Pédiatrie Sociale, contribuant ainsi à l'amélioration de la prise en charge médicale des enfants. L'hôpital Dalal Diam a également reçu du matériel médical pour renforcer ses capacités", a déclaré Khadija Komara, directrice de la communication et du mécénat d'AGL.

Le groupe Africa Global Logistics (AGL), opérateur majeur du transport et de la logistique en Afrique, a célébré la 2e édition de sa journée de la Solidarité, placée cette année sous le thème de la santé.

À travers cette initiative, a indiqué Mme Khomara, AGL réaffirme son engagement envers les communautés locales.

"Cette journée, devenue un rendez-vous annuel, vise à mobiliser les collaborateurs du groupe autour d'actions concrètes: réhabilitation d'infrastructures sanitaires, dons d'équipements, campagnes de sensibilisation et accompagnement des personnes en situation de handicap", a t-elle dit.

Selon elle, cela illustre leur volonté d'aller au-delà de leur rôle d'opérateur logistique pour agir concrètement en faveur du bien-être de nos communautés

AGL, présent dans 50 pays, dont 47 en Afrique, ambitionne de contribuer durablement à la transformation du continent par des actions à fort impact social.