Sénégal: Touba - Plus de 3200 familles sinistrées appuyées par la mairie

29 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — La commune de Touba Mosquée va apporter un appui à plus de 3.200 familles touchées par les inondations survenues dans la ville au cours de l'hivernage, a-t-on appris des autorités municipales, lundi.

Chaque famille bénéficiaire va recevoir un kit composé de deux sacs de riz, de dix litres d'huile et de cinq kilogrammes de sucre.

Lors de la cérémonie de lancement de remise des kits, le maire de Touba, Abdou Lahat Ka, a salué la mobilisation des acteurs communautaires et des associations, notamment "Touba Ca Kanam", aux côtés du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Il a également magnifié les efforts fournis par les pouvoirs publics dans la mise en place du dispositif de pompage et dans l'assistance apportée aux sinistrés.

Le sous-préfet de Ndame, Abdoulaye Kharma, s'est pour sa part, félicité de l'initiative de la mairie de Touba Mosquée visant à soutenir des populations en situation de détresse.

Lire l'article original sur APS.

