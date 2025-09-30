Burkina Faso: Journées des préparateurs d'Etat en pharmacie - Les acteurs renforcent leurs connaissances

29 Septembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin et Bertrand Kambire

L'Association des préparateurs d'Etat en pharmacie organise la Ire édition des journées des préparateurs d'Etat en pharmacie du Burkina Faso, les 25 et 26 septembre 2025 à Ouagadougou.

Dans la mise en oeuvre de sa mission, l'Association des préparateurs d'Etat en pharmacie (APEP) organise la Ire édition des journées dédiées à ces acteurs du système de santé les 25 et 26 septembre 2025 à Ouagadougou.

Durant deux jours, des préparateurs d'Etat en pharmacie, des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, des étudiants vont échanger au cours d'ateliers et de conférences autour du thème : « Le métier de préparateur d'Etat en pharmacie : contribution à la souveraineté sanitaire et opportunités de valorisation des savoirs endogènes dans le domaine de la santé ».

Le président de l'association des préparateurs d'Etat en pharmacie, Madi Simporé, a confié que le préparateur d'Etat en pharmacie est un professionnel du domaine de la pharmacie, qui accompagne le système de santé pour améliorer l'accessibilité des médicaments de qualité aux populations. « Nous sommes dans un contexte où nous voulons une souveraineté sanitaire et le préparateur d'Etat en Pharmacie à cette capacité de contribuer fortement à la mise en oeuvre de cette politique », a-t-il affirmé.

M. Simporé a expliqué qu'il est temps de faire connaître leur métier à la population mais aussi aux autorités. Pour Madi Simporé, ces journées visent aussi à renforcer les connaissances et le partage d'expériences. Le représentant du ministre de la Santé, Dr Julien Kouldiati, a soutenu que les journées des préparateurs d'Etat en pharmacie répond à un besoin réel de créer un cadre d'échanges et d'expériences.

Il a invité les acteurs à participer activement aux échanges et proposer des recommandations réalistes et innovantes. Le co-parrain de la cérémonie, Dr Oumarou Traoré, pharmacien spécialiste et l'un des pionniers des préparateurs d'Etat en pharmacie, s'est réjoui de l'évolution de la profession. Il s'est dit prêt à apporter son expertise pour le renforcement de la mission des préparateurs d'Etat en pharmacie.

