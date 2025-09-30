Burkina Faso: Handball - L'USFA hommes et l'AS SONABHY en dames, Super champions 2025

La IVe édition de la super coupe de handball a donné son verdict, le samedi 17 septembre 2025 sur le plateau de l'espace Dafra de Bobo-Dioulasso. Ce sont les équipes de l'AS SONABHY en dames, et l'USFA en hommes qui se sont respectivement imposées face à l'AS Finance, et l'AS Douanes dans les différentes finales de cette super coupe.

L'USFA en hommes, et l'AS SONABHY en dames, sont les grands vainqueurs de la IVe édition de la super coupe de handball. Pendant trois jours de compétition, L'AS SONABHY et l'AS finance en dames ont décroché leurs tickets pour la finale de cette super coupe qui a connu son dénouement, le samedi 27 septembre 2025 sur le plateau de l'espace de Dafra de Bobo-Dioulasso.

Dans une partie âprement disputée, les pétrolières, après avoir subi pratiquement tout le long du match, prennent leur destin en main à un quart d'heure de la fin. Pour la première fois du match, elles vont mener au score sans pouvoir être rattrapées par les financières prises de fatigue. D'un but d'écart, le score va s'alourdir en faveur de l'AS SONABHY au fil du temps pour se solder à 25 buts contre 22. Ainsi, les dames de la SONABHY remportent la super coupe de handball au détriment de l'AS Finance.

En hommes, ce sont les douaniers et les militaires qui ont croisé le bras de fer à la finale. Dans une partie musclée et dominée à tour de rôle, les bidasses de l'USFA l'emportent au forceps, aux grands désarrois des gabelous de l'AS Douanes sur le score étriqué de 27 buts contre 26. En plus des trophées de la gagne, les deux vainqueurs (dames et hommes) ont empoché une enveloppe financière de 400 000 F CFA chacun.

Finaliste malheureuse, l'AS finance dames s'est contentée du titre de meilleure joueuse revenue à la gardienne Madina Dianda, des médailles, et une enveloppe financière de 300 000 F CFA. Les douaniers, eux aussi ont reçu des médailles et une enveloppe de 300 000 F CFA. Au coup de sifflet final de ces deux finales, c'est un promoteur, Boubakar Sanfo, par ailleurs président de la Fédération burkinabè de handball, heureux qui s'est félicité de la bonne tenue de cette super coupe.

« C'est la 4e fois que nous organisons cette compétition. Et chaque fois ce sont des matchs intenses que nous vivons. Cette année encore les différentes équipes nous ont donné à voir des matchs de belle facture. Toutes les équipes avaient envie de remporter ce trophée, un trophée de plus pour eux. Je ne peux que me réjouir », s'est félicité Aboubakar Sanfo.

Une initiative privée pour soutenir la discipline

La super coupe handball, une initiative privée débutée en 2022, vise à soutenir et à promouvoir le handball confronté à des défis structurels et financiers, donner plus de visibilité aux clubs, et susciter l'engouement de la population autour de cette discipline, selon Abdramane Ouattara, membre du comité d'organisation de la IVe édition. Depuis 2022, les trois meilleures équipes du championnat dames et hommes, et les championnes en séniors et juniors de la région du Guiriko, se retrouvent à Bobo-Dioulasso pour disputer cette super coupe.

Pour l'édition 2025, ce sont les équipes séniors hommes que sont l'USFA handball club, l'AS SONABEL, et l'AS Douanes. En dames, ce sont les clubs de l'AS SONABHY, l'AS Finance et l'équipe de la LONAB. A Bobo-Dioulasso ce sont les équipes de l'UFRAN en dames, et FANOS en hommes. Pour la catégorie junior c'est l'équipe du Racing club de Bobo-Dioulasso (RCB) qui a représenté la région du Guiriko.

Avant de prendre d'assaut les plateaux pour la compétition, les organisateurs et les handballeurs ont laissé parler leur fibre patriotique en se rendant au siège de l'initiative présidentielle Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso pour un don d'une tonne de ciment. « Par ce geste nous témoignons notre attachement à la patrie et notre adhésion à la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Aussi, cette contribution du comité d'organisation et des acteurs du handball est un engagement de la jeunesse à cette vision de construction de notre pays », a laissé entendre Nikèta Olivier Tuina, membre du comité d'organisation.