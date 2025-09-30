Burkina Faso: Exposition SITHO 2025 - De riches patrimoines culturels, touristique à découvrir

La 15e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) a officiellement ouvert ses portes, vendredi 25 septembre 2025 à Ouagadougou, par une coupure de ruban suivie de la visite des stands.

Vitrine de la culture, du riche patrimoine touristique et hôtelier, le Salon inter-national du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou SITHO s'est tenu du 25 au 28 septembre 2025. L'une des grandes attractions de ce Salon est incontestablement l'exposition des potentialités hôtelières et touristiques du Burkina Faso, du Mali, du Niger et des pays invités. A l'issue de la cérémonie d'ouverture, la coupure de ruban a marqué l'ouverture officielle des stands.

Du premier pavillon abritant les expositions des domaines professionnels du tourisme et de l'hôtellerie. Les pays de la Confédération des Etats du Sahel (AES), Burkina, Mali, Niger, ainsi que le pays invité d'honneur, la République du Ghana, y sont majestueusement représentés. Au pavillon du Soleil levant, les différentes potentialités des régions, selon leurs spécificités, rivalisent d'ingéniosité au regard des expositions.

Un biotope, témoin de la richesse des espèces fauniques du Sahel, y est également installé. Pour le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette 15e édition du SITHO est une édition inédite :

« l'an 2025 peut être considérée comme l'année du tourisme au Burkina Faso et le couronnement, l'apothéose, c'est vraiment ce SITHO-là ».

A l'en croire la grande saison du tourisme interne, qui s'est déroulée de juillet à septembre, a été un succès. D'où l'occasion d'inviter la population à découvrir les merveilleux sites touristiques. « Nous avons en miniature la représentation quasi complète des sites touristiques. Donc, venez au SIAO à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche », a-t-il soutenu. Le chef de cabinet du ministre chargé de la Culture du Mali, Salia Emmanuel, pour sa part a déclaré : « le SITHO est un événement extraordinaire, qui a une dimension sociale, économique qui promeut le vivre-ensemble entre nos peuples.

De ce point de vue, pour une 15e édition, je pense que la maturité est atteinte et il faut que nous continuions de conjuguer nos efforts ». La ministre de l'Artisanat et du Tourisme du Niger, Guichen Agaichata Atta, a salué l'ingéniosité, la recherche et la créativité des artisans. Selon elle, le SITHO gagne en notoriété et en maturité, ce qui fait partie des politiques de promotion et de protection menées par les gouvernements des pays de l'AES. Elle a souligné que le SITHO s'impose désormais comme un cadre incontournable pour le tourisme et l'hôtellerie.