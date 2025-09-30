Burkina Faso: Excellence scolaire - Les meilleurs élèves et enseignants du Kadiogo récompensés

La Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DRPPENF) du Kadiogo a organisé une Journée de l'excellence régionale à l'école primaire (JEREP) sur le thème : « Culture de l'Excellence à l'école primaire, tremplin pour une éducation inclusive, résiliente et patriotique », jeudi 25 septembre 2025 à Ouagadougou.

Chaque année, le ministère de l'Enseignement de Base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales (MEBAPLN), à travers la Direction régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DRPPENF) de la région du Kadiogo, récompense les meilleurs enseignants et élèves pour leur dévouement dans le travail abattu.

Le jeudi 25 septembre 2025 à Ouagadougou, la DRPPENF a organisé une Journée de l'excellence régionale à l'école primaire (JEREP) sur le thème : « Culture de l'Excellence à l'école primaire, tremplin pour une éducation inclusive, résiliente et patriotique ». 23 élèves et 29 enseignants ont été récompensés pour leur labeur. Le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassinga, a félicité les bénéficiaires pour les efforts fournis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué qu'une nouvelle mission est alors assignée aux éducateurs afin de former ses véritables révolutionnaires pour qu'ils soient prêts à défendre la nation et incarner la devise du Burkina. « Cette vision a été matérialisée par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'Etat à travers l'immersion patriotique des bacheliers et les camps vacances Faso Mêbo », a-t-il souligné. M. Bassinga a précisé que la pierre angulaire du développement de toute nation est sans conteste l'éducation.

Selon lui, les acteurs de l'éducation de la région du Kadiogo incarnent ces valeurs et leur sacrifice pour la construction d'une nation souveraine et prospère les a motivés à battre tous les records pour se hisser au premier rang des régions avec le taux jamais réalisé de 92 ,70 % au CEP session 2025.

Un taux en progression

Aurelle Ouoba fait partie des lauréats du prix de l'excellence régionale à l'école primaire de la région du kadiogo. Elle a expliqué que pour être la meilleure lauréate de la région du Kadiogo, elle a suivi les conseils de ses enseignants et parents. « J'apprenais toujours mes leçons, en m'exerçant sur des sujets que je traitais chaque jour. Je ne passais pas tout le temps sur les écrans », a-t-elle avoué.

La directrice régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Kadiogo, Adiarata Sawadogo, a précisé que l'école primaire est le socle de toute éducation. Elle a ajouté que l'école est le terreau idéal pour la culture de l'excellence. Mme Sawadogo s'est réjouie des taux de réussite croissants dans la région du Kadiogo. « De 61,71 % en 2021 nous sommes passés à 66,31% en 2022 puis à 75,22 en 2023. Ce taux a évolué de 85,68 % en 2024 pour atteindre 92,70% en 2025 », a-t-elle souligné.