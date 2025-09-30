Gabon: ONU - Brice Clotaire Oligui Nguéma - Un pays en marche, une vision consolidée pour le PNCD et le futur

Le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma, a saisi la tribune des Nations Unies pour dresser le portrait d'un Gabon debout, digne et déterminé à être l'architecte de son destin. Son message, puissant et structuré, s'appuie sur le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), qui forment la colonne vertébrale du projet de transformation nationale.

Bilan et cap stratégique : 100 premiers jours et PAG 2025-2032

Cette rencontre internationale a été l'occasion pour le Chef de l'État de dresser le bilan consolidé des cent premiers jours, marqués par des réformes structurelles et une diplomatie offensive.

Il a également réaffirmé l'importance de l'évaluation régulière des politiques publiques, en annonçant que les projets prioritaires du septennat seront suivis et évalués tous les six mois afin de garantir des résultats concrets.

Le Président Oligui Nguéma a souligné que le bras opérationnel du PNCD, aligné sur les attentes des populations et les grands défis de l'époque :

· Gouvernance financière responsable.

· Transformation locale des ressources naturelles.

· Réforme du transport et simplification foncière.

· Modernisation urbaine et développement d'infrastructures modernes.

Les six piliers du projet présidentiel : un cadre de transformation ambitieux

Dans son allocution, le Chef de l'État a rappelé les six piliers du projet présidentiel, qui guident l'action publique :

1. Eau et électricité comme droits fondamentaux, pour garantir un accès universel à ces services de base.

2. Transformation de la jeunesse en force de production, afin de faire de la démographie un atout pour le développement.

3. Accès au logement, infrastructures modernes et renforcement du numérique, pour moderniser le cadre de vie et connecter le pays au monde.

4. Refondation du capital humain et promotion de la justice sociale, pour placer l'éducation, la santé et l'équité au coeur du modèle social.

5. Diversification économique et valorisation des filières stratégiques, pour réduire la dépendance aux exportations brutes et créer des chaînes de valeur locales.

6. Reconstruction d'un État performant, éthique et décentralisé, pour rapprocher les services publics des citoyens et renforcer la transparence.

Une méthode de travail exigeante et disciplinée

Brice Clotaire Oligui Nguéma a réaffirmé sa volonté d'instaurer une gouvernance de résultats fondée sur trois maîtres-mots :

· Discipline dans l'exécution des projets.

· Cohésion entre les institutions et les acteurs publics.

· Obligation de résultats, avec une évaluation semestrielle pour ajuster et accélérer les chantiers prioritaires.

Cette approche méthodique marque une rupture avec les pratiques passées et confirme que la planification stratégique est désormais le socle de la transformation gabonaise.

Un message fort à la communauté internationale

Depuis la tribune onusienne, le Président a appelé les Nations Unies et ses partenaires à soutenir le PNCD, en inscrivant leur appui dans un partenariat juste et équitable.

Ses échanges avec António Guterres, Annalena Baerbock et plusieurs dirigeants internationaux ont renforcé l'image d'un Gabon redevenu crédible et influent, capable de proposer des solutions et d'assumer un rôle de leadership sur les questions de paix, de justice et de climat.

⸻

Analyse : un leadership visionnaire et structuré

Le message d'Oligui Nguéma se distingue par sa cohérence et son orientation résultats :

· Une vision claire (PNCD + PAG 2025-2032) qui sert de boussole nationale.

· Des priorités bien définies (6 piliers) qui structurent l'action gouvernementale.

· Une méthode rigoureuse qui engage les institutions sur la redevabilité et la performance.

Ce leadership transformationnel consolide la position du Gabon comme modèle de gouvernance planifiée et acteur crédible du développement en Afrique centrale.

Conclusion : le Gabon avance avec méthode, discipline et vision

À New York, Brice Clotaire Oligui Nguéma a livré un message de confiance :

« Le Gabon est de retour. Le Gabon a changé et il avance ! »

Sous son impulsion, le pays entame une trajectoire claire, guidée par la planification stratégique, l'exigence de résultats et une diplomatie qui met le développement du Gabon au centre de l'agenda mondial.