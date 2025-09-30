Gabon: Makouké - Des élections législatives et locales sereines

Les électeurs du 4e siège, regroupant les cantons Ogooué Amont et Ogooué Ngounié, dans le département de l'Ogooué et des lacs dans la province du Moyen-Ogooué étaient aux urnes le 27 septembre dernier. Ils sont allés élire les candidats de leurs choix.

Parmi ces candidats figuraient Jérôme Mikala du RPM, Jean François Bidone du PDG, Pierre Kessany et Rolf Mavitsi Nziengui, tous Udbistes. L' élection a tenu toutes ses promesses. Ledit scrutin s'est fait dans la sérénité dans l'ensemble des 21 bureaux de vote, constituants le 4e siège.

Après avoir accompli son devoir citoyen, Pierre Kessany s'est dit avoir la chance d'avoir la qualité des colistiers qui l'ont accompagnés. Selon lui, les échos du travail abattu par ses colistiers sont favorables. " Je reste confiant, tout en remerciant les plus hautes autorités de notre parti (UDB), en tête desquelles Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'avoir fait le choix sur ma modeste personne pour conduire cette liste du département de l'Ogooué et des lacs, avec les sept cantons. Les couvrir tous, paraît difficile, mais pas impossible ", a déclaré le Sénateur de la transition.

Non sans affirmer avoir couvert tous le sept cantons. " Nous l'avons fait avec joie et sortons de là, confiants. À ce titre, je remercie toute l'équipe de campagne, pour le travail efficient. D'ailleurs, nous aurons le temps de nous retrouver ", a - t - il conclu, visiblement content.

Selon les tendances, Rolf Mavitsi Nziengui de l'UDB et Jérôme Mikala du RPM pourrait être au 2e tour. En effet, les deux personnages ont su tirer leur épingle du jeu, contrairement au PDG.