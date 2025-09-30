Afrique de l'Ouest: Exposition internationale « Sénégal - Ivoire » - Dakar accueille la 3e édition pour célébrer l'identité africaine

Du 7 au 9 novembre 2025, la Place du Souvenir Africain vibrera au rythme des affaires, de la culture et de la fraternité entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

La capitale sénégalaise accueille la 3ᵉ édition de l'Exposition internationale « Sénégal-Ivoire », un rendez-vous économique et culturel pensé avant tout pour les Petites et moyennes entreprises (Pme) et Petites et moyennes industries (Pmi) de la sous-région. Pendant trois jours, stands d'exposition, panels thématiques, défilés artisanaux, animations culturelles et dégustations culinaires rythmeront un événement qui se veut à la fois professionnel et grand public.

Les organisateurs, à travers un document parvenu au journal Le Soleil, annoncent la présence de startups, institutions, grandes entreprises et investisseurs, réunis autour de thématiques clés : entrepreneuriat, coopération régionale, rôle des médias et innovation. Un espace de networking B2B et B2C viendra renforcer les opportunités de partenariats.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'origine du concept, une femme entrepreneure sénégalaise du nom de Marème Monteiro Diagne, directrice générale de Dolce Agency. Consciente des difficultés rencontrées par les petites structures pour exporter, gagner en visibilité ou créer des réseaux solides, elle a voulu transformer ces obstacles en tremplin. Après deux éditions réussies à Abidjan, le projet prend cette année une nouvelle dimension avec Dakar comme capitale hôte. « Sénégal-Ivoire » s'inscrit dans la dynamique de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

En mettant à l'honneur le Made in Africa, l'événement illustre la manière dont les Pme et Pmi peuvent tirer profit de l'intégration régionale pour conquérir de nouveaux marchés. Placée sous le haut patronage du gouvernement du Sénégal, et avec la participation active de la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur, cette édition entend renforcer les liens économiques, mais aussi célébrer l'identité africaine par la culture, l'artisanat et la gastronomie. Un rendez-vous incontournable des affaires et de la convivialité.