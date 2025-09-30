La Direction générale des Élections (DGE) dans un communiqué, annonce la publication des listes issues de la révision ordinaire organisée du 1er février au 31 juillet 2025.

Ces listes, comprenant les inscriptions, modifications, changements de statut et radiations, ainsi que les rejets, seront affichées dans les préfectures, sous-préfectures et mairies.

À compter du 1er octobre 2025, chaque citoyen est invité à se rendre dans ces administrations pour vérifier si sa demande a été correctement enregistrée. Cette démarche vise à garantir la fiabilité du fichier électoral et à permettre à tout électeur de faire valoir ses droits.

Les citoyens omis ou victimes d'erreurs matérielles sur leurs données d'identification, et disposant de leur récépissé, peuvent saisir le Président du Tribunal d'Instance compétent dans un délai de vingt jours après la publication des listes. Cette réclamation peut se faire directement ou par l'intermédiaire de la Commission électorale nationale autonome (CENA).

De même, tout électeur ou autorité administrative est habilité à contester l'inscription d'un électeur indûment ajouté ou à réclamer la radiation d'un électeur inscrit de façon irrégulière.

Pour toute information complémentaire, la DGE met à disposition le numéro vert 800 00 2017, accessible du lundi au vendredi, de 8h à 17h, ainsi que le site www.dge.sn