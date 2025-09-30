Cameroun: La lutte contre la fraude comme gage de securité des transactions mobile MoMo

La preoccupation est celle de mobile money MoMo de MTN Cameroun. Engagement permanent pour la protection des clients et la sécurisation de leurs transactions. Au cours d'une rencontre avec la presse, les organisations de défense des droits des consommateurs et les officiers de police judiciaire, les stratégies de de tract, de défense et de répressions ont été déclinées à Douala, capitale économique du Cameroun.

Une initiative qui se résume en une phrase : sécurisation des comptes MoMo. Pour citoyenne que soit cette initiative, elle suicide une seule question : Quelles sont les mesures que MoMo met donc en place pour lutter contre la fraude ? L'engagement de MoMo contre la fraude se manifeste à travers plusieurs étapes.

Le décor a été planté, par le staff de MoMo à l'ouverture des échanges. La situation est plutôt préoccupante, voire même alarmante. Sur le terrain de l'action, les fraudeurs rivalisent d'ingéniosité et de formules. On les retrouve dans la vie active, parmi les clients MoMo, dans les prisons et, comble de curiosité parmi les collaborateurs MoMo. Du coup, la lutte s'avère un travail minutieux et de longue haleine qui nécessite tact et circonspection.

Aussi, l'artillerie lourde électronique est mise en place. Avant tout, La prévention grâce à des innovations technologiques telles que la sécurité des retraits, la sécurité biométrique sur la nouvelle MoMo App et la sécurité bancaire, grâce à laquelle les clients sont protégés des réinitialisations de leurs codes PIN frauduleux lorsqu'ils ont connecté leur compte MoMo à leur compte bancaire.

Quels sont donc les outils de cette prévention ? La réponse de MoMo « Nous avons récemment donné aux clients la possibilité de bloquer les retraits non désirés avec le code *126*15#. Grâce à ce code, vous pouvez empêcher quiconque d'initier vos retraits. Et avec *126*14# vous avez la possibilité de lancer vous-mêmes les retraits auprès des agents ».

Sur le champ de l'action, Les fraudeurs initient des tentatives de retrait depuis leurs propres téléphones sur de nombreux numéros et montants, en espérant tomber sur un compte doté d'un solde. Si l'utilisateur reçoit la demande et n'est pas vigilant, il peut, en entrant son code PIN, valider un retrait qu'il n'a pas initié et se faire ainsi dérober ses fonds. La détection avec les différents moyens de contact de MoMo et en particulier la page fraud.mtn.cm ainsi que des outils de détection automatisés et à la pointe de la technologie.

Pour venir à bout de ce fleau qui devient de plus en plus menacant pour les comptes des clients, MTN Cameroon à travers MoMo a initié une campagne éducative dont le but est pour ses clients de garder le contrôle de leurs comptes « Gardez le contrôle sur vos comptes Mobile Money ». Ne laissez pas n'importe qui faire des retraits sur votre compte. Tapez le code *126*15# pour empêcher quiconque de faire des retraits sur votre compte. Et pour toute autre information relatif aux services MoMo, contactez le 8787 et téléchargez notre nouvelle application MoMo pour suivre vos transactions.

La lute contre la fraude comme gage de securité des transactions Mobile MoMo

Aussi, l'artillerie lourde électronique est mise en place. Avant tout, La prévention grâce à des innovations technologiques telles que la sécurité des retraits, la sécurité biométrique sur la nouvelle MoMo App et la sécurité bancaire, grâce à laquelle les clients sont protégés des réinitialisations de leurs codes PIN frauduleux lorsqu'ils ont connecté leur compte MoMo à leur compte bancaire. Quels sont donc les outils de cette prévention ? La réponse de MoMo « Nous avons récemment donné aux clients la possibilité de bloquer les retraits non désirés avec le code *126*15#. Grâce à ce code, vous pouvez empêcher quiconque d'initier vos retraits. Et avec *126*14# vous avez la possibilité de lancer vous-mêmes les retraits auprès des agents ».

