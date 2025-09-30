Sénégal: Aucun cas de fièvre de la vallée du Rift enregistré à Linguère, les acteurs en alerte

Linguère — L'inspecteur départemental de l'élevage de Linguère, Sonar Ngom, a déclaré à l'APS qu'aucun cas de fièvre de la vallée du Rift n'a été enregistré dans ce département depuis l'apparition de la maladie au Sénégal, soulignant toutefois que les autorités sanitaires et les organisations d'éleveurs restent vigilantes.

"Pour le moment, aucun cas confirmé n'a été enregistré dans le département" de Linguère, une zone correspondant à une partie importante de la zone sylvopastorale du Sénégal, dans le nord-ouest du pays, a-t-il dit.

Sonar Ngom dit avoir reçu une note du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demandant aux services concernés "de redoubler de vigilance, de vulgariser la lutte antivectorielle et d'appliquer des mesures de sécurité".

Parmi ces mesures, figurent le port de gants et de masques, la stérilisation du lait avant consommation et le renforcement de la sensibilisation via les radios communautaires.

"Nous allons mener des émissions à travers les radios et multiplier les séances de sensibilisation", a ajouté l'inspecteur départemental de l'élevage.

Des organisations comme l'Association pour le développement intégré du Djoloff (ADID) et le Directoire régional des femmes en élevage (DIRFEL) appellent les éleveurs à participer à la sensibilisation.

Elles les invitent aussi à collaborer avec les services vétérinaires et à éviter de manipuler les animaux suspects.

Pour Samba Mamadou Sow, président de l'ADID, la prévention reste le meilleur rempart. "Avec la mobilité du bétail et l'importance du marché de Dahra, la vigilance est de mise", relève-t-il.

Aussi l'association qu'il dirige prévoit-il de mobiliser ses auxiliaires vétérinaires et les radios communautaires pour accompagner les éleveurs.

"Le défi est de contenir la maladie dans la vallée et d'empêcher sa propagation vers Linguère", ajoute M. Sow, insistant sur la responsabilité de chaque chef de famille, maire ou conseiller.

La présidente du Directoire régional des femmes en élevage de Louga (DIRFEL), Awa Alassane Sow, n'a pas caché son inquiétude face à la propagation de cette maladie qui affecte à la fois les animaux et les hommes.

"Si elle touche les troupeaux, cela impacte la viande, le lait, mais aussi la santé des éleveurs et des consommateurs", a-t-elle rappelé, appelant à une forte implication des radios communautaires et des organisations de base dans la sensibilisation.

Sur le terrain, la menace est bien ressentie, notamment dans les communes frontalières du département de Dagana, où des cas ont été enregistrés, comme dans la région de Saint-Louis en général, où l'apparition de cette maladie a été confirmée par le ministère de la Santé, le 20 septembre dernier.

Mamadou Ndongo, éleveur à Mboula, souligne que la maladie dont une vingtaine de cas ont été confirmés dans la région de Saint-Louis pour huit décès, pourrait se propager vers Linguère à la faveur de la transhumance du bétail.

"Nous avons peur que la fièvre gagne Linguère. Nous sensibilisons déjà nos familles et demandons aux services vétérinaires d'informer la population", dit-il.

L'éleveur appelle également les pouvoirs publics à mettre rapidement à disposition des vaccins. "Protéger le cheptel de Linguère pourrait limiter la propagation vers d'autres départements", explique-t-il.

De manière générale, les acteurs de l'élevage du département de Linguère appellent à une mobilisation collective pour prévenir son extension vers le centre du pays.

Le dernier bilan de l'épidémie de fièvre de la vallée du Rift, publié ce mardi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur sa page Facebook, fait état de 28 cas confirmés, dont 8 décès sur l'ensemble du territoire national.

La fièvre de la vallée du Rift est une maladie zoonotique pouvant se transmettre de l'animal à l'homme.