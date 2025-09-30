Sénégal: La riposte contre la fièvre de la vallée du Rift et d'autres sujets en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus, mardi, à l'APS traitent de plusieurs sujets dont l'organisation de la riposte contre la fièvre de la vallée du Rift que les autorités sanitaires tentent de contenir dans la partie nord du Sénégal.

Une campagne de vaccination périfocale est en cours dans les zones à haut risque afin de rompre la chaîne de transmission de cette maladie dont 8 cas confirmés ont été enregistrés dans la région de Saint-Louis pour 8 morts, rapporte Le Soleil.

"La fièvre de la vallée du Rift continue de se propager dans la région de Saint-Louis [...] Une progression inquiétante de la maladie, pourtant encore minimisée sur le terrain", ajoute le quotidien national, selon lequel malgré tout, "la riposte s'organise".

"Le Sénégal en urgence sanitaire", affiche à ce sujet Walfquotidien, en allusion au fait que la fièvre de la vallée du Rift apparait au moment où le pays enregistre quatre cas de mpox, anciennement variole du singe.

Le journal fait observer que pendant que les services du ministère de la Santé font état de quatre cas positifs de mpox pris en charge actuellement à l'hôpital Fann, à Dakar, la fièvre de la vallée du Rift continue sa progression. Il en conclut que le pays traverse "une mauvaise passe sanitaire".

Les quotidiens s'intéressent par ailleurs aux développement de l'affaire Madiambal Diagne, du nom de l'homme politique et journaliste sénégalais visé par un mandat d'arrêt international, actuellement hors du territoire national alors qu'il était sous le coup d'un avis de recherche.

"Un dossier cent développements", titre à propos le journal Le Quotidien dont il est l'éditeur. Cette publication signale que l'épouse de M. Diagne et ses deux enfants ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et complicité.

"Hors du pays, Madiambal Diagne est probablement aussi promis à un tel destin, surtout que le réquisitoire introductif du parquet le dit clairement", écrit Le Quotidien, Libération précisant que le juge lie "directement" les personnes concernées à des "opérations suspectes" portant sur 1,176 milliard de francs CFA.

Vox Populi ajoute que l'épouse de Madiambal Diagne ainsi que ses deux enfants et son marabout sont "tous les quatre poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé".

La dernière interview accordée par l'ancien président Macky Sall à la chaîne Youtube d'un influenceur étranger suscite également beaucoup de commentaires dans les quotidiens, qui retiennent surtout les déclarations du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye sur "la dette cachée" du Sénégal.

Macky Sall, dont les propos ont été relayés par Source A par exemple, dit avoir été "le premier surpris" par la question de la "dette cachée" du Sénégal, qu'il considère comme "un non-sens, car une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition".

La réplique est venue du ministre de l'Economie et du Plan, Abderrahmane Sarr, par le canal du même quotidien : "Des paiements effectués directement à l'étranger ne transitent pas par la Banque centrale".

Et M. Sarr d'ajouter que le Fonds monétaire international expliquera tout cela lors de son conseil d'administration sur la transmission des données erronées par le Sénégal.

Le quotidien L'As, pour sa part, revient sur la décision du tribunal d'annuler, pour "irrégularité de fond", la procédure visant la secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, dont la légitimité était contestée par des cadres et militants de cette formation.

Le journal estime que cette décision judiciaire "a sauvé le parti socialiste d'une implosion". Il rappelle que les contempteurs de l'actuelle secrétaire générale du PS demandaient "la fin de sa suppléance et l'organisation d'un congrès pour élire un nouveau secrétaire général [...]".

Ils faisaient valoir que depuis le décès du précédent secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, en 2019, "aucun congrès n'a été organisé et les instances dirigeantes du parti sont restées inactives", mentionne le quotidien L'As.