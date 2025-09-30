Sénégal: Le ministère de tutelle mise sur la collaboration des communautés pour contenir les épidémies déclarées

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a appelé, mardi, les communautés à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir la variole du singe mpox et la fièvre de la Vallée du Rift (FVR), qui sévissent actuellement au Sénégal.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Santé appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.

Il signale que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a présidé la réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), lundi 29 septembre, au lendemain de son déplacement à Saint-Louis, pour s'enquérir de la situation sanitaire dans cette région où l'apparition de la maladie a été confirmée le 20 septembre dernier.

Selon le communiqué, à l'issue de cette réunion du CNGE, "des orientations majeures" ont été formulées, portant notamment sur le renforcement du partenariat avec les autres secteurs dans le cadre de la riposte et du dispositif de surveillance épidémiologique dans les régions limitrophes de Saint-Louis.

Les orientations prises concernent également l'intensification de la communication à destination des populations et la consolidation de l'engagement communautaire dans la riposte contre la maladie.

Le ministère de tutelle, faisant le point sur la situation sanitaire liée à la variole du singe et à la fièvre de la vallée du Rift (FVR), précise que depuis la confirmation du premier cas de Mpox le 22 août 2025, 5 cas confirmés ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar.

"Aucun décès n'a été signalé. À ce jour, 1 patient est déclaré guéri et 4 sont sous traitement au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, avec une évolution clinique favorable. Par ailleurs, 52 personnes contacts ont été identifiées et font l'objet d'un suivi rigoureux", précise-t-il dans son communiqué.

Concernant la fièvre de la vallée du Rift (FVR), maladie virale transmise principalement par les moustiques et le contact avec des animaux infectés, il précise que "le Sénégal compte 28 cas confirmés, dont 8 décès".

L'enquête épidémiologique a permis d'identifier 90 personnes exposées, parmi lesquelles quatre ont développé la maladie, depuis la détection de la maladie dans la région de Saint-Louis, le 21 septembre 2025, signale la même source.