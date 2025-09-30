Sénégal: Kaffrine - Les citoyens exposent leurs préoccupations au médiateur de la République

Kaffrine — Des citoyens de la région de Kaffrine (centre) ont exposé leurs préoccupations au médiateur de la République, Demba Kandji, lesquelles tournent principalement autour de l'emploi des jeunes, des conflits pastoraux, du manque d'infrastructures culturelles, en plus de questions relatives aux limites territoriales.

"La région de Kaffrine est confrontée à beaucoup de difficultés liées à l'employabilité des jeunes. Les jeunes peinent à trouver des emplois décents. Nous voulons que l'Etat nous accompagne davantage dans ce sens", a plaidé, Birame Mangane, président du conseil communal de la jeunesse de Kaffrine, lundi, lors d'une rencontre avec le médiateur de la République.

D'autres intervenants ont mis l'accent sur les problèmes d'approvisionnement en eau potable, les conflits pastoraux, les limites territoriales, la non-application de la loi d'orientation sociale pour les personnes vivant avec un handicap, le vol de bétail, le statut de l'artiste et la protection des enfants.

La rencontre d'échanges, tenue à la mairie de la capitale du Ndoucoumane, s'est déroulée en présence du maire Abdoulaye Saydou Sow, de son adjoint Moustapha Diop, de plusieurs élus et acteurs territoriaux.

Il y avait aussi des autorités administratives et d'autres personnalités locales.

"Cette tournée permet de recueillir les doléances, remarques et suggestions des citoyens afin d'améliorer les services publics et d'intercéder plus efficacement auprès des administrations et organismes chargés de missions de service public", a déclaré le médiateur de la République.

Il a assuré que les "préoccupations spécifiques" des citoyens de Kaffrine seront intégrées dans son prochain rapport qui sera adressé aux plus hautes autorités, réaffirmant son rôle d'interface entre citoyens et administration et sa volonté de "promouvoir une gouvernance plus inclusive".

"Nous allons tenir compte de toutes les doléances exprimées ici à Kaffrine, pour que le rapport reflète fidèlement les réalités du terrain et serve de levier pour des améliorations concrètes", a promis l'ancien juge Demba Kandji.