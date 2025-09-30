Afrique: L'Angola remporte l'argent aux Championnats du monde d'athlétisme paralympique

Luanda — La coureuse de fond Juliana Moko a remporté la médaille d'argent ce lundi, se classant 2e du 400 m aux Championnats du monde d'athlétisme paralympique (catégorie T11, malvoyants), qui se déroulent à New Delhi, en Inde.

Juliana Moko a fait un temps de 1'01"42, derrière la Brésilienne Simplício da Silva (59.76) et devant la Péruvienne Melissa Baldeira (1'03"84). Il s'agit de la première médaille mondiale de Juliana Moko.

Dimanche, en demi-finale, l'athlète originaire de la province de Benguela a amélioré son temps en faisant 1'03'20.

L'Angola disputera mardi le 100 m, avec Juliana Moko et Regina Dumbo.