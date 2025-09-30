Angola: La foire et la vente aux enchères de bétail avec un chiffre d'affaires de 650 millions de KZ

Huambo — Le chiffre d'affaires de la Foire agricole et d'élevage et de la vente aux enchères de bétail, qui s'est tenue du 24 au 28 septembre, à Huambo, a atteint 650 millions de kwanzas, selon le porte-parole de l'événement, Victor Panzo.

Dans une déclaration à l'ANGOP ce dimanche, Victor Panzo a indiqué que ce montant provenait de la vente d'animaux, de produits agricoles et de divers services technologiques et agricoles, générant 100 emplois temporaires.

Il a précisé que l'événement comprenait l'exposition de 428 animaux, dont 250 ont été vendus aux enchères en 53 lots, générant un revenu de 151 200 000 KZ provenant de la vente de bovins, de caprins, d'ovins et de volailles.

Le porte-parole de l'événement a expliqué que les autres animaux exposés dans l'ancien zoo de Huambo, notamment les porcs et les poissons, étaient vendus directement au public.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le secteur agricole, a-t-il précisé, 15 tonnes de produits divers ont été mises à disposition, notamment des céréales, des tubercules, des agrumes et une variété de fruits.

Victor Panzo a indiqué que la foire comptait 120 exposants venus des provinces de Benguela, Bié, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Cunene, Huambo, Huíla, Icolo et Bengo, Luanda et Namibe.

Il a précisé qu'outre ces deux volets, des produits agricoles industriels, des équipements sectoriels, des services technologiques d'appui à la production agricole et des produits dérivés étaient également exposés.

Il a également indiqué que l'événement avait fortement stimulé l'élevage et la foresterie, renforçant ainsi le secteur agricole de la province et encourageant la production durable et le développement rural.

Organisé parallèlement à l'Expo-Huambo, au pavillon polyvalent Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, l'événement a attiré six mille visiteurs. Il s'agissait du premier événement de ce type depuis 2007.

Promu par la Coopérative des éleveurs de bétail de Huambo (CCGH), en partenariat avec la Fédération nationale des coopératives d'élevage d'Angola (FENACOOPA), la vente aux enchères de bétail, la première depuis 2007, a été le point d'orgue de la foire.